Birce Akalay'ın Son Yaz'ın ardından yeni dizisi belli oldu!

Birce Akalay, Fox TV'de yayınlanan ve başrolünde Ali Atay'ın yer aldığı Son Yaz dizisine 2. sezonda Sare karakteriyle katılmıştı. Ancak Son Yaz'ın beklenmedik şekilde erken final yaparak ekrana veda etmişti.

DİJİTAL PLATFORMDA YAYINLANACAK

Geçen yaz Ay Yapım’ın Netflix için çektiği 'Kuş Uçuşu' dizisinde bir televizyoncuyu oynayan Akalay, yine dijital bir platformda yayınlanacak olan bir diziyle anlaştı.



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birce Akalay, duayen yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz’la el sıkıştı. Abdullah Oğuz’un dijital dizisinin adı ise Mezarlık olarak belirlendi. Oyuncu seçimi süren Mezarlık dizisinde kadın cinayetlerini konu alıyor.

