Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın aşk dolu anları geceye damga vurdu! Kıyafeti de gündemde

Bir dönem Murat Ünalmış ve Sarp Levendoğlu ile evlenip boşanan Birce Akalay son yıllarda özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da aşk hayatıyla gündeme geliyor.

Güzel oyuncu gönlünü yine bir oyuncu olan Hakan Kurtaş'a kaptırdı. İkili artık aşklarını da gizlemiyor.

AŞK İTİRAFI

Elle gecesine katılan çiftten Birce Akalay gecede Yılın Dijital Performansı ödülünün sahibi oldu.

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş'ın gecedeki aşk dolu bakışları da objektiflere yakalandı.



Ayrıca güzel oyuncu Akalay'ın sevgilisi için "Hakan bana bu senenin hayatın sürprizi" diyerek aşkını da ilan etti.

Çiftin aşk dolu sözlerine "Çok ama çok güzeller", "Maşallah çok güzeller", "Ay çok güzel çift" yorumları yağdı.





