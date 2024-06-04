Hande Erçel ve Hakan Sabancı ELLE Style Awards 2024'te... Bacak gösterme çabası ve Sabancı'nın siniri gündemde

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel ne yapsa olay oluyor.

Elle Style Awards Gecesi'ne Hakan Sabancı ile katılan oyuncu gecede siyah dantel ve transparan detaylara sahip derin bacak dekoltesi olan bir elbise giydi. Sabancı da aynı şekilde sevgilisine siyah takımla eşlik etti.

'Yılın Moda İş Birliği' ödülünü kazanan Hande Erçel ve Hakan Sabancı kameralar karşısına geçti. Hande Erçel'in poz verirken bacak dekoltesini gösterme çabası sosyal medyanın diline düşerken Sabancı'nın da gerilimi gözlerden kaçmadı.

HAKAN SABANCI'YI KIZDIRAN SORU

Muhabir Sabancı'ya "Siyah bir gül görüyorum yakanızda yas değil mi?" dedi.



Hakan Sabancı sorulan yakasındaki siyah güle dair gerilim yaşadı ve muhabire "Böyle soru sorarsan cevabında ne diyelim" diyerek röportajı kesti.

Hande Erçel de sevgilisine destek vererek "Ne kadar değişik bir sorudur" dedi.

Sosyal medyada o anlar gündem oldu ve "Çok kasıyor bu çift", "Hakan bu ne gerilim", "Ay ne gerginler ya" yorumları yapıldı.







