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Birce Akalay yeni dizisi için imaj değiştirdi! Son hali çok beğenildi

27.09.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Mert Fırat ile başrolünü paylaşacağı yeni dizisi Bir Derdim Var için hazırlıklara başlayan güzel oyuncu Birce Akalay imaj değiştirdi. Güzel oyuncunun son hali sosyal medyada çok beğenildi.

"Kuş Uçuşu", "Mezarlık", "Siyah Beyaz Aşk", "Küçük Ağa" ve son olarak Fox TV ekranlarında izleyenlerle buluşan "Son Yaz" dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Birce Akalay, yakın zamanda yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Burak Müjde'nin oturduğu "Bir Derdim Var" isimli yapımda Mert Fırat ile başrolü paylaşacak olan ünlü isim yeni dizisi için imaj değişikliğine gitti.

Birce Akalay 1

İtalyan yapımı ‘Oltre La Soglia’ (On The Brink) dizisinin uyarlaması olan yapım için saçlarını siyaha boyatan ve kahkül kestiren ünlü oyuncunun son hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

Birce Akalay 2

Eylül ayının 3. haftasında ekrana gelmesi planlanan Bir Derdim Var dizisi ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alırken büyük bir sessizlik duvarını da yıkıp geçecek.

Birce Akalay 3

Dizinin güçlü kadrosunda yer alan Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar’a genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik edecek.

Birce Akalay 4

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