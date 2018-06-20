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Birce Akalay, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisiyle kutladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

Birce Akalay, yeni yaşını ailesi, dostları ve sevgilisiyle Bodrum'da kutladı. Birce Akalay'ın doğum gününe eski eşi Sarp Levendoğlu'nun kuzeni Aryasu Altıoklar da katıldı

Birce Akalay, yeni yaşını yakın dostları ve sevgilisiyle kutladı

34 yaşına giren oyuncu Birce Akalay, doğum gününü yakın çevresiyle kutladı. Arkadaşlarının sürpriz doğum günü yaptığı Birce Akalay, yaşadığı duyguları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

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"HAYATIMIN EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ"

Doğum gününde çektirdiği fotoğrafları paylaşan oyuncu altına şu notu düştü: "Aslında Bayram'da Bodrum kalabalık olur diye İstanbul'a dönmeyi planlamıştım ve bu doğum günü kutlaması hiç hesapta yoktu. Belki İstanbul'daki dostlarla bir sofra kurup iki tek atıp malum gündemden kendimizi unutacaktık.

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Fakat ani bir manevrayla köyde kalasım tuttu. İyi ki kalmışım. Hayatımın en güzel doğum günlerinden birini yaşadım. Hoş her sene özen gösteririm eş dost kim varsa mutlaka etrafıma toplayıp herkesle kucaklaşmaya. Ama bu kez biraz farklı oldu.

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"ŞARAP GİBİ YILLANMIŞ DOSTLARIM"

Bu erken kutlamanın, İstanbul'daki dostlar tarafından bir rövanşı tasarlanır elbet. Ben de her defasında sizinle yeniden yeniden yeniden doğarım!"

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SARP LEVENDOĞLU'NUN YEĞENİ DE KATILDI

Birce Akalay'ın doğum gününe sevgilisi Can Tunalı ile birlikte ile birlikte eski eşi Sarp Levendoğlu'nun kuzeni Aryasu Altıoklar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay doğum günü

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