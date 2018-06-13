Birçoğumuz severek tüketiyoruz ama böyle pişirince tehlike saçıyor!

Protein açısından son derece zengin olan balık, A, D, E, B2 ve B12 vitaminlerini barındırır. Faydaları ise epey fazladır: Alzheimer'ı engelleyeme yardımcı olur, kolesterolün düşürülmesi sağlar, kilo vermeyi kolaylaştırı, gribe karşı korur.

Una buladığınız balığa dikkat!

Isıyla temas eden un HMF adı verilen yani heterosiklik amino asit adı verilen tehlikeli bileşenleri ortaya çıkarar. Bu bileşen de vücut hücrelerinde kanser oluşmasına neden olur.

Sadece unla kızartmak değil, yine balığı yüksek ısıyla pişirdiğinizde aynı kansorejen maddenin açığa çıktığı gözlemlenmiştir.

Peki balıkları nasıl pişirmeliyiz?

En sağlıklı yöntem balığı buğulama şeklinde pişirmek. Bu yöntemde balıklar düşük ısıda ve kendi sularıyla pişerler. Eklediğiniz sebzelerle birlikte çok daha sağlıklı bir menü elde etmiş olursunuz. İkinci yöntem ise fırınlamadır.

Çipura

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Her mevsim yemek mümkündür. Izgarası ve buğulaması oldukça lezzetlidir. Yanına herhangi bir sebze eklemeden de oldukça iyi bir tat vermesi mümkün.

Hamsi

Buğulama, ızgara, fırın ya da yahnisi idealdir. Kış aylarında tüketilmesi önerilir.