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Birçoğumuz severek tüketiyoruz ama böyle pişirince tehlike saçıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 13.06.2018 14:46 | Son Güncelleme

Yaz, kış bıkmadan yediğimiz balığın en sevdiğimiz pişirme türü şüphesiz kızartmadır fakat her balığı kızartarak yememek gerekiyor. Aksi halde bazı sağlık problemleri yaşatabiliyor yanlış pişirme teknikleri. Peki hangi balığı nasıl pişireceğiz?

Birçoğumuz severek tüketiyoruz ama böyle pişirince tehlike saçıyor!

Protein açısından son derece zengin olan balık, A, D, E, B2 ve B12 vitaminlerini barındırır. Faydaları ise epey fazladır: Alzheimer'ı engelleyeme yardımcı olur, kolesterolün düşürülmesi sağlar, kilo vermeyi kolaylaştırı, gribe karşı korur.

Una buladığınız balığa dikkat!

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Isıyla temas eden un HMF adı verilen yani heterosiklik amino asit adı verilen tehlikeli bileşenleri ortaya çıkarar. Bu bileşen de vücut hücrelerinde kanser oluşmasına neden olur.

Sadece unla kızartmak değil, yine balığı yüksek ısıyla pişirdiğinizde aynı kansorejen maddenin açığa çıktığı gözlemlenmiştir.

Peki balıkları nasıl pişirmeliyiz?

En sağlıklı yöntem balığı buğulama şeklinde pişirmek. Bu yöntemde balıklar düşük ısıda ve kendi sularıyla pişerler. Eklediğiniz sebzelerle birlikte çok daha sağlıklı bir menü elde etmiş olursunuz. İkinci yöntem ise fırınlamadır.

Çipura

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görsel kaynak

Her mevsim yemek mümkündür. Izgarası ve buğulaması oldukça lezzetlidir. Yanına herhangi bir sebze eklemeden de oldukça iyi bir tat vermesi mümkün.

Hamsi

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Buğulama, ızgara, fırın ya da yahnisi idealdir. Kış aylarında tüketilmesi önerilir.

Uskumru

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Eylülden itibaren yumurtlamaya başlayan uskumrular ocak ayı sonuna kadardır ve en lezzetli uskumru bu aralıkta yenir. Tuzlaması, buğulaması ya da kağıt kebabı oldukça iyidir. Şubattan itibaren yağını yitirdikleri için kızartma yapabilirsiniz.

Lüfer

Buğulaması kâğıt kebabı, pilakisi ve tavası yapılır. Çok da güzel olur. Bahar aylarında da son derece yağı az olduklarından pilaki, tava ve buğulaması tavsiye edilir.

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