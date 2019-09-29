Biri bizi gözetliyor! 75 ülkede aktif olarak insanları izliyor

Yapılan son araştırmalar ve uzmanların değerlendirmeleri, dünya genelinde güçlü bir yapay zeka tabanlı gözetlemenin altını çiziyor. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı’nın raporuna göre en az 75 ülke akıllı şehir / güvenli şehir platformları (56 ülke), yüz tanıma sistemleri (64 ülke) ve akıllı polislik (52 ülke) dahil olmak üzere gözetim amacıyla yapay zeka teknolojilerini kullanıyor.

GELİŞMİŞ DEMOKRASİ ÜLKELERİ VATANDAŞLARINI İZLİYOR

Rapor, kamuya açık şekilde veri paylaşan toplam 176 ülkenin durumu incelenerek hazırlandı. Sistemlerin satışında pazarı ağırlıklı olarak ABD’li ve Çinli şirketler ellerinde tutuyor. Rapora göre aralarında ABD, Almanya, Fransa’nın da bulunduğu “gelişmiş demokrasi” ülkelerinin yüzde 51’i vatandaşlarını aktif olarak takip ediyor.

Yüz tanıma sistemleri ve diğer gözetleme teknolojilerinin yaygınlaşması, “terörist saldırılara ve diğer tehlikelere karşı koruma sağladığı” gerekçesiyle temellendirilse de tepki çekmeye devam ediyor.

SİSTEMLER GİDEREK YETENEKLİ HALE GELİYOR