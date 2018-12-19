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Biri bizi gözetliyor! Facebook'un paylaştığı kişisel bilgiler açıklandığından daha fazla

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
YAŞAM  | 19.12.2018 11:55 | Son Güncelleme

New York Times haberinde, "Yıllardır Facebook, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine, kullanıcıların kişisel verilerine izinsizce erişim izni veriyor. Ve bu erişim hakkı Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda." ifadelerine yer verdi.

Amerikan New York Times (NYT), Facebook'un yüzlerce sayfalık şirket içi belge ve yaklaşık 50 Facebook çalışanının verdiği bilgilere dayanarak, şirketin kullanıcıların verilerini diğer büyük şirketlerle nasıl paylaştığına yönelik dosya haber hazırladı.

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Facebook'un tarihteki hiçbir firmanın sahip olmadığı kadar çok kişinin özel bilgilerini topladığına işaret edilen haberde, "Yıllardır Facebook, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine, kullanıcıların kişisel verilerine izinsizce erişim izni veriyor. Ve bu erişim hakkı Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda." ifadeleri kullanıldı.

Veriler doğrudan satılmıyor

Haberde Facebook'un 150'den fazla şirket ile kullanıcıların kişisel verilerinin paylaştığı ve bunların birçoğunun online perakendeciler ve eğlence siteleri de dahil teknoloji firmaları, otomobil üreticileri ve basın şirketleri olduğu kaydedildi.

Facebook'un kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığına işaret edilen haberde, bunun yerine sosyal medya platformunun kurucusu Mark Zuckerberg'in şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı kaydedildi.

Haberde, bu şekilde Facebook'un daha fazla kullanıcı kazandığı, verilerin paylaşıldığı şirketlerin de ürünlerini daha çekici hale getirme imkanı tanıdığına işaret edilerek, bu anlaşmaların en eskisinin 2010 tarihli olduğu ve hepsinin 2017'ye kadar aktif, bazılarının da 2018'de devam ettiği vurgulandı.

"Kayıtlar, Facebook'un, Microsoft'un arama motoru Bing'e neredeyse tüm Facebook kullanıcılarının arkadaşlarının adını görme izni verdiğini gösteriyor. Ayrıca Netflix ve Spotify'a da Facebook kullanıcılarının gizli mesajlarına erişim hakkı tanındığı görülüyor. Tüm bunlar, kullanıcıların izni dışında oluyor." değerlendirmesi yapılan haberde, Amazon'a kullanıcıların isimleri ve iletişim bilgilerine erişim, Yahoo'ya da kullanıcıların arkadaşlarının zaman tünelindeki gönderileri görme izni verildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

FTC ile yapılan anlaşma ihlal edildi

Facebook'un, Serbest Ticaret Komisyonu (FTC) ile 2011'de imzaladığı anlaşmaya göre, şirketin güvenliğini artırması ve veri kullanımını açıklaması gerektiğine işaret edilen haberde, Facebook'un güvenlik prosedürlerini değerlendirmesi ve iki yılda bir FTC'ye rapor vermesi için PricewaterhouseCoopers adlı bağımsız bir şirketle anlaştığı hatırlatıldı.

NYT'a konuşan 4 eski FTC çalışanı, Facebook kullanıcılarının, verlerinin kimlerle ne şekilde paylaşıldığını bilemeyecekleri ve bu konuda kendilerinin rızasının alınmadığını, bu nedenle de Facebook'un diğer şirketlerle yaptığı veri paylaşımı anlaşmalarının FTC ile yapılan anlaşmanın ihlali olduğunu vurguladı.

Facebook'un tartışmalı veri paylaşımı politikaları

Dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Facebook daha önce de birçok kez veri ihlali ve güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelmişti.

Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

Avrupalı ve Amerikalı regülatörler, Facebook hakkında soruşturma açmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Facebook Mühendislik Direktörü Tomer Bar, geçen hafta kişisel blog sayfasından yaptığı açıklamada, "Ekibimiz, bir yazılım hatasının, Facebook'a girip, üçüncü parti yazılımlara fotoğraflarına ulaşma izni veren kullanıcıları etkilemiş olabileceğini keşfetti. Sorunu hallettik ancak bu hata nedeniyle bazı üçüncü parti uygulamalar, 13-25 Eylül 2018 dönemlerinde, erişim izinleri olmayan fotoğrafa erişim sağlamış olabilir." ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
sinema facebook veri

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