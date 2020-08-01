Biricik Suden’den dikkat çeken Mazhar Alanson yanıtı

Evliliklerini gözlerden uzakta sürdürmeyi tercih eden ve zaman zaman yaptıkları sosyal medya paylaşımları üzerinden takipçileriyle etkileşime giren Biricik Suden ve Mazhar Alanson gündelik hayatlarında birlikte oldukları anlara dair karelerini fazlaca paylaşmayı sevmiyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Biricik Suden, Instagram hesabı üzerinden gündelik rutinlerine dair paylaşımlarla öne çıkarken eşi Mazhar’la ortak karelerine neredeyse hiç yer vermiyor.

Bu durum bir takipçisinin de dikkatini çekti ve Suden’e ‘Neden hiç Mazhar Alanson yok fotoğraflarda?’ sorusunu yöneltti.

Kendisine yapılan bu yorumu yanıtsız bırakmayan Biricik Suden, paylaşımlarında neden eşinin fotoğraflarına yer vermediğini “Bu bilgiyi nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?” yanıtıyla açıklamayı tercih etti.





