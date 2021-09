Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Han' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Birkan Sokullu, bir dönem Berrak Tüzünataç ile yaşadığı uzun soluklu ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşini duyan şaşıp kalıyor.

Birkan Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile 2012 yılında dünyaevine girdi.

Balayını Tayland'da yapan çift, evli kaldıkları dönem verdikleri mutluluk pozlarıyla gündemden düşmüyorlardı.

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK GEREKÇESİYLE BOŞANDILAR

Birkan Sokullu ve Aslı Enver çifti, 2015 yılında 3 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak mahkemeye başvurdular. Çiftin avukatları, evliliğin sonlandırılma gerekçesinin, şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, taraflar arasında dava için gerekli anlaşmanın sağlandığını duyurdular.

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. Boşnak bir ailenin çocuğu olan Sokullu, 2003 yılında, Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıl profesyonel basketbol oynadı. Henüz 21 yaşındayken, beyin kanaması nedeniyle annesini kaybetti. Bu acının, kendisini güçlü kıldığını her fırsatta dile getirdi.

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri aldı. Televizyon kariyerine Küçük Kadınlar dizisinde Ayaz karakteri ile adım attı. Başrollerini Burcu Biricik ile paylaştığı Hayat Şarkısı dizisiyle dikkat çekti. 2020 yılının eylül ayında Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle ses getirdi.

BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2008 Küçük Kadınlar

2008 Elif

2009 - 2010 Melekler Korusun

2010 - 2011 Küçük Sırlar

2012 Uçurum

2013 Fatih

2014 Kurt Seyit ve Şura

2016 - 2017 Hayat Şarkısı

2017 Yüz Yüze

2018 Yaşamayanlar

2019 Bir Aile Hikayesi

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm

2020 Rise of Empires: Ottoman

2020- Masumlar Apartmanı

2022 Şimdiki Aklım Olsaydı

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan Aslı Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınmıştır. Oyunculuğa, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyerinin başında TRT'de yayınlanan bir sit-com'da iki dakikalık bir rol almış ardından Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.

ASLI ENVER'İN YER ALDIĞI PROJELER

2002 Uzay Sitcomu

2003 Hayat Bilgisi

2007 2011 Kavak Yelleri

2012 Suskunlar

2013-2014 Kayıp

2014 Bana Artık Hicran De

2015 Mutlu Ol Yeter

2016 Kış Güneşi

2017-2019 İstanbullu Gelin

2020 Babil