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Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

06.09.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Han' karakteriyle milyonların sevgisini kazanan yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu'nun, eskiden kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Han' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Birkan Sokullu, bir dönem Berrak Tüzünataç ile yaşadığı uzun soluklu ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdilerde cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Eda Gürkaynak ile aşk yaşayan Birkan Sokullu'nun eski eşini duyan şaşıp kalıyor.

Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

Birkan Sokullu, meslektaşı Aslı Enver ile 2012 yılında dünyaevine girdi.

Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

Balayını Tayland'da yapan çift, evli kaldıkları dönem verdikleri mutluluk pozlarıyla gündemden düşmüyorlardı.

Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK GEREKÇESİYLE BOŞANDILAR

Birkan Sokullu ve Aslı Enver çifti, 2015 yılında 3 yıllık evliliklerini bitirme kararı alarak mahkemeye başvurdular. Çiftin avukatları, evliliğin sonlandırılma gerekçesinin, şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek, taraflar arasında dava için gerekli anlaşmanın sağlandığını duyurdular.

Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 6 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. Boşnak bir ailenin çocuğu olan Sokullu, 2003 yılında, Best Model of Turkey yarışmasında üçüncü oldu. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığı Bölümü'nü bitirdi. 10 yıl profesyonel basketbol oynadı. Henüz 21 yaşındayken, beyin kanaması nedeniyle annesini kaybetti. Bu acının, kendisini güçlü kıldığını her fırsatta dile getirdi.

Birkan Sokullu'nun eski eşi bakın kimmiş! O da çok ünlü

Oyuncu Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri aldı. Televizyon kariyerine Küçük Kadınlar dizisinde Ayaz karakteri ile adım attı. Başrollerini Burcu Biricik ile paylaştığı Hayat Şarkısı dizisiyle dikkat çekti. 2020 yılının eylül ayında Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle ses getirdi.

BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR

2008 Küçük Kadınlar
2008 Elif
2009 - 2010 Melekler Korusun
2010 - 2011 Küçük Sırlar
2012 Uçurum
2013 Fatih
2014 Kurt Seyit ve Şura
2016 - 2017 Hayat Şarkısı
2017 Yüz Yüze
2018 Yaşamayanlar
2019 Bir Aile Hikayesi
2020 Ya İstiklal Ya Ölüm
2020 Rise of Empires: Ottoman
2020- Masumlar Apartmanı
2022 Şimdiki Aklım Olsaydı

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. 12 yaşına kadar Londra'da yaşayan Aslı Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınmıştır. Oyunculuğa, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Kariyerinin başında TRT'de yayınlanan bir sit-com'da iki dakikalık bir rol almış ardından Ayna adlı kısa filmde oynamıştır.

Birkan Sokullu'nun eski eşini gören şoke oluyor! O da çok ünlü

ASLI ENVER'İN YER ALDIĞI PROJELER

2002 Uzay Sitcomu
2003 Hayat Bilgisi
2007 2011 Kavak Yelleri
2012 Suskunlar
2013-2014 Kayıp
2014 Bana Artık Hicran De
2015 Mutlu Ol Yeter
2016 Kış Güneşi
2017-2019 İstanbullu Gelin
2020 Babil


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Aslı Enver Berrak Tüzünataç Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
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