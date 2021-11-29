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Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak tramvay kazası geçirdiği anları paylaştı!

29.11.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak, tramvay kazası geçirdiği anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ile aşk yaşayan sosyetik güzel Eda Gürkaynak, video çekimi esnasında, tramvaydaki bir vatandaşın kendisine çarptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

''KORKMAYIN İYİYİM''

Birkan Sokullu ile uzun soluklu bir ilişki yaşayan Eda Gürkaynak, sosyal medyada olay yaratan videoya şu notu düştü:

Burada gördükleriniz yalnızca kendimi iyi hissediyorken yaptıklarım, birçok poz arasından seçtiklerim, bazen gardırobumu darma duman edip oluşturduğum kombinlerim, bazen güzel çıkmayacağını düşündüğüm için ciddi surat ifadelerim… Bu video da pazar gününüzü güzelleştirmesini umduğum bir backstage. Hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Tramvaydan sarkan abiye selamlar, korkmayın iyiyim.

Bir dönem Aslı Enver ile evli olan Birkan Sokullu, sonrasında Berrak Tüzünataç ile büyük bir aşk yaşamıştı.

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak tramvay kazası geçirdiği anları paylaştı!

Şimdilerde 27 yaşındaki Eda Gürkaynak ile birlikte olan Sokullu, Gürkaynak'a olan aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak tramvay kazası geçirdiği anları paylaştı!

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak tramvay kazası geçirdiği anları paylaştı!


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Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
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