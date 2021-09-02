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Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak'tan tatil pozları

02.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ve sosyetik sevgilisi Eda Gürkaynak, yazın son günlerinin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ünlü çift, sosyal medyada aşk pozları yayınlamayı da ihmal etmiyor.

Birkan Sokullu ve sevgilisi Eda Gürkaynak'tan tatil pozları

Eda Gürkaynak, sevgilisi Birkan Sokullu’yla çıktığı Mykonos tatilinde yaşadığı olayı “Tatilin tatlı anılarından” notuyla paylaştı:

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"Sabaha karşı Mykonos’un en eski, en ünlü gyro’cularından birine gittik: Jimmy’s. İçeride masmavi gözlü, masum bakışlı bir çingene çocuk gördüm. Ona gyro’sunun benden olduğunu, içecek ne istediğini sordum. Yalnızca Gyro’nun yeterli olduğunu söyledi.

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Bir sonraki gece Jimmy, oğlu Giorgos ve oğlu Jimmy Jr ile muhabbet ettik, hikayelerini dinledik. Enerjimizi çok sevdiklerinden; ne kadar tatlı, içi dışı güzel insanlar olduğumuzdan bahsettiler. Gece sonu gyro’larımızı onlar ısmarladı.
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Kendime not: Yardımlaşma, cömertlik, şefkat deneyimlerime göre hep çoğalarak büyüyor. Verdikçe daha fazlası geliyor"

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Anahtar Kelimeler:
Birkan Sokullu Eda Gürkaynak
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