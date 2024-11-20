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Birsu Demir'in değişimi yine gündemde! Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak tanındı...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.11.2024 09:45
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'Alemin Kıralı' dizisinde canlandırdığı 'Oben' karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir değişimiyle dikkat çeken bir isim. Çocuk oyuncu olarak tanınan Birsu Demir son görünümü ve sade tarzıyla hayranlarından beğeni topluyor.

Birsu Demir'in değişimi yine gündemde! Alemin Kıralı'nın Oben'i olarak tanındı...

Oya Başar, Evrim Akın, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Sezai Aydın gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Alemin Kıralı' dizisinde Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir çok değişti.

Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören isimlerden biri de Birsu Demir oldu. Genç ve yetenekli oyuncu eski halinden oldukça farklı bir görünümle dikkat çekiyor.

14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Birsu Demir bambaşka biri oldu.

Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen fakat sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan genç oyuncu Birsu Demir, şimdilerde 25 yaşında.

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Güzel isim sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor. Değişimiyle dikkat çeken Birsu Demir'i görenler Türkan Şoray'a da benzetiyor.

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Sosyal medya hesabında 58 bin takipçisi olan Birsu Demir, zaman zaman ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya da benzetiliyor.

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Son olarak yeni pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Birsu Demir'e hayranlarından beğeni yağdı.

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Birsu Demir
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