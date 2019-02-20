Bisikletiyle Japonya’ya giden İngiliz, Türkiye rotasında

İngiltere’de kamu hizmeti işlerinde görevli memur Graham Burgess, ülkesini, arkadaşlarını ve ikamet ettiği Hastings şehrini geride bırakarak oldukça uzun bir yolculuğa çıktı. Lisans düzeyinde fizik bölümü mezunu Burgess, bu yolculuğa çıkmasındaki amacının; insanlara hayallerini yaşamaları ve hayatın denemeye değer olduğu mesajını vermek olduğunu belirtti. Ülkesinden başladığı yolculuğu, Japonya’da sona erdireceğini belirten Burgess, "Herkes hayalini yaşayabilir ama bunu sadece denemek zorundasın” diye konuştu.

Türkiye’ye Yunanistan üzerinden İpsala Sınır Kapısı aracılığı ile giriş yaptığını belirten Burgess, "İngiltere’den Japonya’ya uzun zamandır bisiklet yolcuğu yapıyorum. Şu an Türkiye’den geçiyorum, 2 aydır burada zaman geçiyorum. Gerçekten büyük bir ülke. Hayatımda farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyorum, kendime meydan okuyorum. Bisikletle seyahat etmeyi seviyorum, dışarıda olup güzel şeyler keşfetmek çok hoş. Asya’nın doğusuna gidip bazı arkadaşlarımı ziyaret etmek istiyorum. Her yere gidip, insanlarla buluşarak, nasıl yaşıyorlar görmek istiyorum. Türkleri çok sevdim, birçok deneyimler yaşadım. Çoğu insan beni hoş karşıladı ve merhaba demek için beni durdurdular, çayla yemek ikram ettiler. Yunanistan’dan, Türkiye’ye İpsala Sınır Kapısıyla giriş yaptım ve Gelibolu’ya gittim. Daha sonra Marmara’nın güneyinden geçerek Ankara’ya geldim" ifadelerine yer verdi.