Mynet Trend

Bisikletiyle Japonya’ya giden İngiliz, Türkiye rotasında

basak.deniz basak.deniz
SEYAHAT  | 20.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Hastings şehrinde yaşayan 28 yaşındaki İngiliz Graham Burgess, ülkesinden başladığı bisiklet yolculuğunu Japonya’da sona erdirecek. Burgess, macera dolu yolculuğunun Türkiye rotasında seyrediyor.

Bisikletiyle Japonya’ya giden İngiliz, Türkiye rotasında

İngiltere’de kamu hizmeti işlerinde görevli memur Graham Burgess, ülkesini, arkadaşlarını ve ikamet ettiği Hastings şehrini geride bırakarak oldukça uzun bir yolculuğa çıktı. Lisans düzeyinde fizik bölümü mezunu Burgess, bu yolculuğa çıkmasındaki amacının; insanlara hayallerini yaşamaları ve hayatın denemeye değer olduğu mesajını vermek olduğunu belirtti. Ülkesinden başladığı yolculuğu, Japonya’da sona erdireceğini belirten Burgess, "Herkes hayalini yaşayabilir ama bunu sadece denemek zorundasın” diye konuştu.

AW627236_07

Türkiye’ye Yunanistan üzerinden İpsala Sınır Kapısı aracılığı ile giriş yaptığını belirten Burgess, "İngiltere’den Japonya’ya uzun zamandır bisiklet yolcuğu yapıyorum. Şu an Türkiye’den geçiyorum, 2 aydır burada zaman geçiyorum. Gerçekten büyük bir ülke. Hayatımda farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyorum, kendime meydan okuyorum. Bisikletle seyahat etmeyi seviyorum, dışarıda olup güzel şeyler keşfetmek çok hoş. Asya’nın doğusuna gidip bazı arkadaşlarımı ziyaret etmek istiyorum. Her yere gidip, insanlarla buluşarak, nasıl yaşıyorlar görmek istiyorum. Türkleri çok sevdim, birçok deneyimler yaşadım. Çoğu insan beni hoş karşıladı ve merhaba demek için beni durdurdular, çayla yemek ikram ettiler. Yunanistan’dan, Türkiye’ye İpsala Sınır Kapısıyla giriş yaptım ve Gelibolu’ya gittim. Daha sonra Marmara’nın güneyinden geçerek Ankara’ya geldim" ifadelerine yer verdi.

buuuu

Türkiye tarihine ilişkin pek çok bilgi edindiğini belirten Burgess, “Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve Türkiye’nin doğuşu hakkında bir kitap okuyorum. Mustafa Kemal Atatürk ile özellikle ilgileniyorum. Onun hakkında pek çok bilgi edindim. Anıtkabir’i ziyaret ettim ve gerçekten mükemmel bir yer olduğunu ifade edebilirim" dedi.

AW627236_01

Öte yandan, bir tarafının Anadolu kökenli olduğunu belirten Burgess, “Benim de bir tarafım Anadolu’dan, büyük büyük dedemin İzmir’de bir tütün çiftliği varmış" bilgisini verdi.


Casus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktıCasus Müzesi'nde Sovyet gizli servisinin sırları çıktı
Türkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyorTürkiye'de bulundu! Bu eserlere paha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
japonya Türkiye ingiltere Graham Burgess bisiklet turu

En Çok Okunan Trend Haberler

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

Ev ödevini robota yaptıran öğrenci ülkeyi salladı!

1 milyon dolara satışa çıkarmış! Ankara'da ele geçirildi!

1 milyon dolara satışa çıkarmış! Ankara'da ele geçirildi!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır çöl kumunda kayak keyfi

Kumda kayak yapmak isteyenler oraya koştu

Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

Yılın en çok ses getiren filmi Sarayın Gözdesi’nin çekimleri nerede yapıldı?

Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri

Mega suitler özel uşaklar ve epik havuzlarla dünyanın en lüks otelleri

Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar

Kutup Girdabı etkisi altındaki Amerika’dan inanılmaz fotoğraflar

"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor

"Gizemli yapı"yı görmek için binlerce kişi yer altına iniyor

Sevgililer Günü için mekan önerileri ve fiyatları

Sevgililer Günü için mekan önerileri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.