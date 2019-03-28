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Bisikletle giderken yılan saldırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 28.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir bisiklette bulunan iki kişi, yolda seyrederken bir anda ortaya çıkan yılanın saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan iki kişinin o anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Hindistan'da bir bisiklette yolda ilerleyen iki kişi, yolun diğer yanından ortaya çıkan yılanın saldırısına uğradı. Yolda seyrettikleri sırada aniden yılanın saldırması sonucu neye uğradığını şaşıran iki kişi, yılanın bisiklet tekerleğine dolanması sonucu panikle bisikletten kaçtı.

KORKUYLA BİSİKLETTEN İNDİLER

Bir anda bisikletin tekerleğine denk gelen yılan, orada sıkışınca bisiklette bulunan iki kişi korku içinde bisikletten indi ve kaçmaya başladı. Yaşanan bu çok ilginç olay, sokağı izleyen bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan bisiklet yılan

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