Bisikletle giderken yılan saldırdı

Hindistan'da bir bisiklette yolda ilerleyen iki kişi, yolun diğer yanından ortaya çıkan yılanın saldırısına uğradı. Yolda seyrettikleri sırada aniden yılanın saldırması sonucu neye uğradığını şaşıran iki kişi, yılanın bisiklet tekerleğine dolanması sonucu panikle bisikletten kaçtı.

KORKUYLA BİSİKLETTEN İNDİLER

Bir anda bisikletin tekerleğine denk gelen yılan, orada sıkışınca bisiklette bulunan iki kişi korku içinde bisikletten indi ve kaçmaya başladı. Yaşanan bu çok ilginç olay, sokağı izleyen bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda geçti.

