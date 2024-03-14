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    4. Bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta nasıl yapılır?

    Bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    14.03.2024 15:47
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    Çat kapı gelen misafirlere, aniden beliren tatlı krizlerine birebir olan bisküvili pasta tarifinin yapımı son derece kolaydır. Hem malzemeleri her an elinizin altında olan malzemelerdir hem de tarif aşamaları oldukça pratiktir. Nefis lezzeti ile en çok yapılan ve tüketilen tatlılardan biri olan bu pastayı çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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    Kaç dilim 9
    Hazırlık Süresi 10dk
    Pişirme Süresi 15dk
    Kalori/Dilim 350kal

    Bisküvili pasta tarifi için aşağıdaki tarif aşamalarını uygulamanız ve verilen malzeme listesindeki ürünleri kullanmanız yeterli olacaktır. Unutmadan söyleyelim; ister Hindistan cevizi ile isterseniz de fıstık ile servis edebilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 2 paket bisküvi
    • 1 litre süt
    • 2 yemek kaşığı un
    • 2 yemek kaşığı mısır nişastası
    • 1 bardak şeker
    • 3 yemek kaşığı kakao
    • 1 yemek kaşığı tereyağı
    • 1 paket vanilya
    • 80 gram çikolata
    • Yarım bardak Hindistan cevizi

    TARİF

    • Kreması için bir tencereye süt, un, nişasta, şeker ve kakaoyu koyun ve sürekli karıştırarak pişirin.
    • Kaynayınca vanilyayı ekleyip ocağı kapatın.
    • Çikolatayı ve yağı ekleyin ve karıştırın.
    • Cam bir fırın tepsisine bisküvileri bir kat dizin.
    • Üzerine muhallebiden dökün.
    • Tüm bisküviler bitene dek işlemi tekrarlayın.
    • Kalan muhallebiyi üzerine dökün.
    • Soğuyunca Hindistan cevizi dökün ve dilimleyerek servis edin.


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