Bisküvili pasta tarifi: Bisküvili pasta nasıl yapılır?

Bisküvili pasta tarifi için aşağıdaki tarif aşamalarını uygulamanız ve verilen malzeme listesindeki ürünleri kullanmanız yeterli olacaktır. Unutmadan söyleyelim; ister Hindistan cevizi ile isterseniz de fıstık ile servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 2 paket bisküvi

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 bardak şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

80 gram çikolata

Yarım bardak Hindistan cevizi

TARİF Kreması için bir tencereye süt, un, nişasta, şeker ve kakaoyu koyun ve sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynayınca vanilyayı ekleyip ocağı kapatın.

Çikolatayı ve yağı ekleyin ve karıştırın.

Cam bir fırın tepsisine bisküvileri bir kat dizin.

Üzerine muhallebiden dökün.

Tüm bisküviler bitene dek işlemi tekrarlayın.

Kalan muhallebiyi üzerine dökün.

Soğuyunca Hindistan cevizi dökün ve dilimleyerek servis edin.







