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Bit pazarında daktilo diye satılıyordu: Ne olduğu fark edilince 450 kat değer kazandı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir koleksiyoncunun bit pazarından sadece 100 euroya satın aldığı makine, açık artırmada adeta servet değerine ulaştı. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından kullanılan son derece nadir Enigma şifreleme makinesi, 45 bin euroya alıcı buldu.

Bit pazarında daktilo diye satılıyordu: Ne olduğu fark edilince 450 kat değer kazandı
Çiğdem Berfin Sevinç

1941 yılında Almanya'da üretilen Enigma makinesi, Bükreş'teki bir bit pazarında bir matematikçinin dikkatini çekti.

Makinenin ne olduğunu hemen anlayan koleksiyoncu, cihazı yalnızca 100 euroya satın aldı. Daha sonra makineyi temizleyen ve onaran matematikçi, cihazın nasıl çalıştığını anlamak için uzun süre üzerinde çalıştı.

Artmark müzayede evinden Vlad Georgescu, makinenin önceki sahibinin ise cihazın tarihi öneminin farkında olmadığını ve onu sıradan bir daktilo zannettiğini söyledi.

Bit pazarında daktilo diye satılıyordu: Ne olduğu fark edilince 450 kat değer kazandı 1

NAZİ ALMANYASI İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİPTİ

Enigma, II. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun gizli mesajlarını şifrelemek için kullanılıyordu. Alman ordusu tarafından kırılması neredeyse imkansız görülen şifreleme sistemi, savaşın seyrinde önemli bir rol oynadı.

Ancak İngiltere'deki Bletchley Park'ta çalışan kriptologlar Enigma'nın şifrelerini çözmeyi başardı. Bu gelişmenin II. Dünya Savaşı'nın en az iki yıl daha kısa sürmesine katkı sağladığı düşünülüyor.

100 EURODAN 45 BİN EUROYA ÇIKTI

Yaklaşık 85 yıl önce üretilen ve neredeyse kusursuz durumda olduğu belirtilen makine, Artmark tarafından düzenlenen açık artırmada 9 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkarıldı.

Bit pazarında daktilo diye satılıyordu: Ne olduğu fark edilince 450 kat değer kazandı 2

İsmi açıklanmayan bir internet kullanıcısı, tarihi makine için 45 bin euro ödedi.

Böylece bit pazarından 100 euroya alınan Enigma, yaklaşık 450 kat değer kazanmış oldu.

DAHA ÖNCE REKOR KIRMIŞTI

Enigma makineleri koleksiyoncular arasında oldukça değerli kabul ediliyor. Özellikle çalışır durumdaki örnekleri son derece nadir bulunuyor.

2011 yılında Londra'da düzenlenen bir açık artırmada, Bletchley Park'taki şifre kırıcıları konu alan bir Hollywood filminde kullanılan Enigma makinesi 133 bin 250 sterline satılmıştı.

II. Dünya Savaşı dönemine ait tarihi eşyalar günümüzde de koleksiyoncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Daha önce Adolf Hitler'e ait bir telefon 243 bin dolara, İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in kullandığı bir saat ise 162 bin sterline alıcı bulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Romanya Pazar Nazi bit makine
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