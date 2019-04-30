Bit pazarından almıştı. Öyle bir markanın çıktı ki...

YouTube’daki The Small Workshop kanalının sahibi bit pazarından 2 dolara satın aldığı pas içindeki satırı öyle bir değiştirdi ki gözlerinize inanamayacaksınız!
Bazı insanlar için eskimiş eşyaları yenilemek büyük bir tutkudur. Resmen bu işi yapmaktan zevk alırlar. YouTube’daki The Small Workshop kanalının sahibi de bu insanlardan biri. Bit pazarlarını dolaşarak neredeyse bedavaya aldığı eski eşyaları yenilemek en büyük tutkusu. Pazardan 2 dolara aldığı pas içindeki antika satırı yenilemesi izleyenlerde adeta hipnoz etkisi yarattı.
İşte büyük değişim...
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