Bit pazarından almıştı. Öyle bir markanın çıktı ki...

YouTube’daki The Small Workshop kanalının sahibi bit pazarından 2 dolara satın aldığı pas içindeki satırı öyle bir değiştirdi ki gözlerinize inanamayacaksınız!

Bazı insanlar için eskimiş eşyaları yenilemek büyük bir tutkudur. Resmen bu işi yapmaktan zevk alırlar. YouTube’daki The Small Workshop kanalının sahibi de bu insanlardan biri. Bit pazarlarını dolaşarak neredeyse bedavaya aldığı eski eşyaları yenilemek en büyük tutkusu. Pazardan 2 dolara aldığı pas içindeki antika satırı yenilemesi izleyenlerde adeta hipnoz etkisi yarattı.

İşte büyük değişim...

Bit pazarına gitmeyi seven YouTuber bulduğu paslı satırı yenileyebileceğini düşünerek, satıcının şaşkın bakışlarına aldırmadan 2 dolara paslı satırı satın alıyor.

İlk iş olarak üzerindeki gevşek pas tabakasını gidermek için su içerisinde tel fırça ile temizliyor.

Bu ilk aşamadan sonra satırın Alman DANKRE firmasına ait, çift çelikten imal kaliteli bir satır olduğunu fark ediyor.

Ardından dokunulduğunda parçalanan ahşap sapı çıkarıp atıyor.

Şimdi sırada sirke içerisinde bekleterek kalan pas tabakasının ve diğer pisliklerin yumuşamasını beklemek var.

Metal kısım iyice açığa çıkınca satır üzerindeki ezikler ve göçükler de belli oluyor. Bunlardan kurtarmak için taşlama yapıyor.

Satırın şekli artık ortaya çıktı, şimdi bir yüzünde bulunan nokta göçüklerin aynısından diğer yüze de yapmak var sırada.

Şekillendirme işlemi bitince sıra satırı parlatmaya ve son halini vermeye geliyor.

Metal kısımda her şey hallolunca sıra satıra yeni bir sap yapmaya geldi.

Biraz vakit alıyor ancak ağız kısmını pirinçle güçlendirdiği, tutacak yerini tornada işleyip telle yaktığı harika bir sap yapıyor.

Ve nihayet 2 dolara alınan paslı satırın son hali… Resmen inanılmaz!

Bazen eskidi, yıprandı diyerek çöpe attığımız kimi şeylerin belki de emeğe ve bakıma ihtiyacı vardır. Kim bilir?



