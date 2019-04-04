Bitcoin yükselişe geçti

Bilmeyenler veya bilgisini tazelemek isteyenler için Bitcoin’in nerelerde kullanılabileceğini tekrar hatırlatalım

Tüm kripto paraların geçtiği alış verişlerde

Ulaslarası ödemelerde

Kripto para bankaları arasında yapılan gönderim işlemlerinde

Bitcoin tercih edilebiliyor. Son dönemlerde diğer para birimleri ile ilgili spekülasyonlar çok ciddi seviyelere ulaşınca Bitcoin, daha çok talep edilmeye başladı.

Şu an için Bitcoin yükselişindeki en büyük etken Stop loss gibi görünüyor. Birkaç saat içerisinde %23 oranlarından değer kazanan bu kripto para birimi, alıcılarını memnun etti. 85 milyar dolar gibi yüksek bir piyasa değerine ulaşan Bitcoin, şu sıralar yükselme eğilimi gösteriyor.

Elektronik imza aracılığıyla para transferi yapılabilen kripto paralardan yalnızca Bitcoin yükselişe geçmedi. Aynı zamanda diğer kripto para birimleri de ciddi bir yükseliş eğilimi gösterdi. Tüm kripto para birimlerinin yükseliş yüzdesi genellikle %21 – %24 arasında.

Bazı yatırımcılar kripto para birimlerinin 2019 yılında çok ciddi bir değer kazanacağını söylerken bazıları da bunun tam tersini iddia ediyor. Şu an için Bitcoinde 5000 dolar eşik seviyesi aşıldı ve net tahminler yapılamıyor. Sizce Bitcoin, 2019’da nasıl bir gelişme kaydedecek. Tüm görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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