Bitlis'te ilginç görüntü! Vatandaşlar yavru ayıları kendi elleriyle böyle besliyor

Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Krater gölü çevresinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan yavru boz ayılar son zamanlarda bölgeye giden vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Dağda kamp veya piknik yapan vatandaşlar, beraberinde götürdükleri yiyecekleri ayılarla paylaşıyor. Sosyal medyada ayıların görüntüleri izleyen bazı doğa sever vatandaşlar ise hususi olarak aldıkları yiyecekleri götürüp ayılara kendi elleriyle yediriyor. Vatandaşlar karınlarını doyurdukları ayılarla birlikte selfi de çekmeyi ihmal etmiyor.

"YAVRU AYILARIN ACIKTIKLARINI DÜŞÜNÜRKEN YİYECEK GÖTÜRDÜM"

Yanına aldığı yiyeceklerle Nemrut Krater Gölü çevresine giden Asım Araboğa isimli vatandaş, yavru ayıları eliyle beslediğini ve vatandaşlarında duyarlı olması gerektiğini söyledi. Asım Araboğa; “Avcıyım, doğa severim. Hemen hemen her yıl Nemrut Dağı’na 5-6 defa giderim. Temmuz’un son haftası orada 5 gün kamp yaptım. Hemen hemen her gece 2 yavru ayı ve yanlarında büyük ayı vardı. Piknikçiler gittikten sonra çöp tenekelerini devirip bir şeyler yiyip buluyorlardı bizi hiç rahatsız etmiyorlardı. Sosyal medyadan izlediğim kadarıyla 2 tane yavru ayının görüntülerini paylaşmışlardı. Bu sefer büyük ayı yanlarında yoktu. Herhalde büyük ayının başına bir iş gelmiş. Tabi ben bunları görünce ayıların aç olduğunu yavru ayıların aç olduğunu düşünerek onlara yiyecek götürdüm verdim, karınlarını doyurdular. İsimlerine birine Edi, diğerine Büdü diye bıraktım. İkinci sefer gidip çağırdığımda belki sesimi tanırlar gelirler çekinmezler diye düşündüm. Dün değil evvelsi gün tekrar onlara yiyecek götürdüm daha çağırmadan gündüz saat 4 gibiydi kokuya geldiler. İsimleriyle hitap ettim çağırdım yanıma gelsinler onlara yiyecek verecektim diye ama çok acıkmışlar ki gelip hemen torbayı elimden kapıp gittiler. Belli ki çok acıkmışlardı. Benim tek istediğim doğa severler, Nemrut’a gelen piknikçiler bunlardan haberdarlar ise bilhassa Bitlis Orman Müdürlüğü veya Şube Müdürlüğü yetkilileri de gelip ilgilensinler. Piknikçiler yanlarında biraz fazla yiyecek getirirlerse bir köşeye bırakırlarsa hayvanlar gelip yer. En azından yağlanırlar ve kışı rahat geçirirler” dedi.

(İHA)

