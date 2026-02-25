Mynet Trend

Louvre'da sular durulmuyor: Greviydi, hırsızlığıydı derken şimdi de müdürü istifa etti!

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve geçen ekim ayında tarihi mücevherlerin çalındığı Louvre Müzesi'nin Müdürü Laurence des Cars, görevinden istifa etti.

Çiğdem Berfin Sevinç

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars'ın sunduğu istifa mektubu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

Louvre da sular durulmuyor: Greviydi, hırsızlığıydı derken şimdi de müdürü istifa etti! 1

Açıklamada, Macron'un bu kararı ‘sorumluluk dolu bir eylem’ olarak değerlendirdiği ve müzenin güvenlik ile modernizasyon projelerini başarıyla hayata geçirebilmesi için yeni bir ivmeye ve sükunete ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ayrıca Macron'un, des Cars'ı Fransa'nın G7 dönem başkanlığı kapsamında üye ülkelerin büyük müzeleri arasındaki iş birliği çalışmalarında görevlendirdiği duyuruldu.

Louvre da sular durulmuyor: Greviydi, hırsızlığıydı derken şimdi de müdürü istifa etti! 2

DAHA ÖNCE DE İSTİFASINI SUNMUŞ

Louvre Müzesi, son aylarda birbiri ardına yaşanan krizlerle uluslararası kamuoyunun gündemindeydi. Geçen 19 Ekim’de müzeye giren hırsızlar, 88 milyon avro değerindeki tarihi mücevherleri çalmıştu. Hırsızlar, soygundan yaklaşık 2 hafta sonra yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı. Güvenlik zafiyetlerinin tartışıldığı bu soygunun ardından, müzede su sızıntısı nedeniyle eserlerin zarar görmesi, personel grevleri ve bilet dolandırıcılığı gibi çeşitli olaylar da yaşanmıştı.

Louvre da sular durulmuyor: Greviydi, hırsızlığıydı derken şimdi de müdürü istifa etti! 3

2021 yılında göreve gelen ve müzenin ilk kadın müdürü olan des Cars, soygunun hemen ardından istifasını sunmuş ancak bu talebi o dönem kabul edilmemişti.

