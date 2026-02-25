Louvre'da sular durulmuyor: Greviydi, hırsızlığıydı derken şimdi de müdürü istifa etti!

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars'ın sunduğu istifa mektubu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edildi.

Açıklamada, Macron'un bu kararı ‘sorumluluk dolu bir eylem’ olarak değerlendirdiği ve müzenin güvenlik ile modernizasyon projelerini başarıyla hayata geçirebilmesi için yeni bir ivmeye ve sükunete ihtiyaç duyduğu belirtildi. Ayrıca Macron'un, des Cars'ı Fransa'nın G7 dönem başkanlığı kapsamında üye ülkelerin büyük müzeleri arasındaki iş birliği çalışmalarında görevlendirdiği duyuruldu.

DAHA ÖNCE DE İSTİFASINI SUNMUŞ

Louvre Müzesi, son aylarda birbiri ardına yaşanan krizlerle uluslararası kamuoyunun gündemindeydi. Geçen 19 Ekim’de müzeye giren hırsızlar, 88 milyon avro değerindeki tarihi mücevherleri çalmıştu. Hırsızlar, soygundan yaklaşık 2 hafta sonra yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı. Güvenlik zafiyetlerinin tartışıldığı bu soygunun ardından, müzede su sızıntısı nedeniyle eserlerin zarar görmesi, personel grevleri ve bilet dolandırıcılığı gibi çeşitli olaylar da yaşanmıştı.

2021 yılında göreve gelen ve müzenin ilk kadın müdürü olan des Cars, soygunun hemen ardından istifasını sunmuş ancak bu talebi o dönem kabul edilmemişti.