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Bitlis'te eğitime kar engeli

08.03.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yüzünden il merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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