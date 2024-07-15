Bitter çikolata nedir, faydaları nelerdir?

Diğer çikolata türlerine göre daha az tatlı ve daha acı bir tadı olan bitter çikolata kakao yüzdesinin daha fazla olması nedeni ile de diğer çikolatalardan ayrılır. Bitter çikolata insan bedeni için yararı olduğu kanıtlanmış olan birçok madde içermektedir. Bir çikolatanın bitter çikolata olabilmesi için ise en az yarı yarıya oranda kakao yağı içermesi gereklidir.

Bitter kelimesi Almanca kökenli bir kelimedir. İlk anlamı ise sözlüklere göre acı ya da acı çikolatadır. Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe sözlüklerde isim türünde olan bu kelime şu tanımlar ile açıklanmıştır:

Kakao oranı yüksek, acı çikolata.

Bitter çikolata nedir?

Yüksek bir kakao oranına sahip olan bitter çikolata antioksidan açısından son derece zengin bir besin kaynağıdır. Dengeli ve dikkatli tüketildiği sürece çeşitli yararları vardır ve insan sağlığı için son derece faydalıdır. Yaklaşık 100 gramlık bitter çikolatada şu oranlarda ve miktarlarda mineraller ve vitaminler bulunur:

Kalori: 604

Yağ: 43 gram

Protein: 7,87 Gram

Karbonhidrat: 46 Gram

Magnezyum: 130 Miligram

Demir: 12 Miligram

Lif: 11 Gram

Çinko: 3 Miligram

Bitter çikolata, diğer çikolata türlerinden üretim süreci ile ayrılır. Bu tür çikolatanın üretim sürecinde geçilen aşamalar ve kullanılan malzemeler diğer tür çikolatalar ile aynıdır ancak malzeme miktarlarında farklılık bulunur. Bu fark kakao oranı ile açıklanabilir. Bir çikolatanın sütlü, bitter ya da beyaz çikolata olması kullanılan kakao miktarının oranı ile belirlenir.

Bitter çikolata faydaları nelerdir?

Bitter çikolata faydaları içermiş olduğu bileşenlerden kaynaklıdır. Amino asitler, çinko, flavanol açısından son derece zengin olan bitter çikolatanın beyinden mideye hatta sinir sistemine kadar birçok farklı konuda faydalı olduğuna inanılır. Tatlıdan vazgeçemeyen ama sağlıklı beslenmesinden de taviz vermeyen kişilerin çok severek tükettiği bitter çikolata cilde faydaları ile de bilinir. Kakao oranı bol olan bitter çikolata yemenin faydalarından bazıları şunlardır:

Kalp hastalıklarını önleyicidir.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Depresyon için faydalıdır.

Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

Kilo vermek isteyenlere yardımcıdır.

Beyin fonksiyonlarını geliştirdiği bilinir.

Bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Tüketilen bitter çikolatanın ne kadar oranda kakao içerdiği de faydaları açısından önemlidir. Örnek olarak yüzde 70 oranında kakao içeren bir bitter çikolata vücuda 25 miligram kafein sağlayabilir. Bu nedenle aşırı tüketimi uyku sorununa yol açabilmektedir.

Yüzde 80 bitter çikolata faydaları ise daha çok kalbi korumaya yöneliktir. Ayrıca bu orandaki bitter çikolata obezitenin önüne geçmesi açısından da son derece önemlidir. Kakao oranı yüzde 90 bitter çikolata faydalarının başında ise kolesterol seviyesini dengelemesi gelir. Ancak yine de uzman bir doktora sorarak, dikkatli tüketilmelidir.

Bitter çikolata zararları ya da yan etkileri nelerdir?

Bitter çikolata beyne faydaları ile de tanınan bir çikolata türüdür. Beyne daha hızlı bir kan akışı sağlamaya yardımcı olan bitter çikolata bu özelliği ile hafızanın da daha güçlü olmasını sağlar. Ayrıca beyin damarlarını genişletir ve birçok bilgi hafızada daha uzun süre kalabilir. Ancak her gıda için geçerli olan aşırı tüketim sonucunda yan etkiler olması ihtimali bitter çikolata için de geçerlidir.

Eğer bitter çikolata kişinin ihtiyacı olduğundan daha fazla tüketilirse geri dönülmez hasarlar oluşabilir. Aynı şekilde kişinin alerjisi varsa da tüketimi tehlikeli olabilir. Bu nedenle doktora danışmadan fazla kullanılması doğru değildir. Aşırı tüketim söz konusu olduğunda olası yan etkileri ya da zararları da şu şekilde ortaya çıkabilir:

Kalp atışlarının normalden fazla hızlanması

Deride kaşıntı, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlar

Mide bulantısı

Uykusuzluk sorunu

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde bir içerik değildir. İçindekiler yalnızca bilgilendirme amaçlar. Herhangi bir tıbbi problemin teşhisinde ya da tedavisinde kullanılması sakıncalı olabilir. Tıbbi bir problem yaşayanlar mutlaka uzman bir doktora danışmalıdır.