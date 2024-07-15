HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Bitter çikolata nedir, faydaları nelerdir?

Bitter çikolata nedir, faydaları nelerdir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
08.07.2024 19:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerinin başlıca çarelerinden biri olan çikolatanın son zamanlardaki en popüler çeşidi bitter çikolata olmaya başlamıştır. Bitter çikolata diğer çikolata türleri gibi kakao ağacının çekirdeklerinden yapılsa da daha yoğun kakao içerir. Bu yönüyle hem diğerlerinden daha farklıdır hem de lezzeti dışında faydaları da daha fazladır.

Bitter çikolata nedir, faydaları nelerdir?

Diğer çikolata türlerine göre daha az tatlı ve daha acı bir tadı olan bitter çikolata kakao yüzdesinin daha fazla olması nedeni ile de diğer çikolatalardan ayrılır. Bitter çikolata insan bedeni için yararı olduğu kanıtlanmış olan birçok madde içermektedir. Bir çikolatanın bitter çikolata olabilmesi için ise en az yarı yarıya oranda kakao yağı içermesi gereklidir.

Bitter kelimesi Almanca kökenli bir kelimedir. İlk anlamı ise sözlüklere göre acı ya da acı çikolatadır. Türk Dil Kurumu’na göre Türkçe sözlüklerde isim türünde olan bu kelime şu tanımlar ile açıklanmıştır:

  • Kakao oranı yüksek, acı çikolata.

Bitter çikolata nedir?

Yüksek bir kakao oranına sahip olan bitter çikolata antioksidan açısından son derece zengin bir besin kaynağıdır. Dengeli ve dikkatli tüketildiği sürece çeşitli yararları vardır ve insan sağlığı için son derece faydalıdır. Yaklaşık 100 gramlık bitter çikolatada şu oranlarda ve miktarlarda mineraller ve vitaminler bulunur:

  • Kalori: 604
  • Yağ: 43 gram
  • Protein: 7,87 Gram
  • Karbonhidrat: 46 Gram
  • Magnezyum: 130 Miligram
  • Demir: 12 Miligram
  • Lif: 11 Gram
  • Çinko: 3 Miligram

Bitter çikolata, diğer çikolata türlerinden üretim süreci ile ayrılır. Bu tür çikolatanın üretim sürecinde geçilen aşamalar ve kullanılan malzemeler diğer tür çikolatalar ile aynıdır ancak malzeme miktarlarında farklılık bulunur. Bu fark kakao oranı ile açıklanabilir. Bir çikolatanın sütlü, bitter ya da beyaz çikolata olması kullanılan kakao miktarının oranı ile belirlenir.

Bitter çikolata faydaları nelerdir?

Bitter çikolata faydaları içermiş olduğu bileşenlerden kaynaklıdır. Amino asitler, çinko, flavanol açısından son derece zengin olan bitter çikolatanın beyinden mideye hatta sinir sistemine kadar birçok farklı konuda faydalı olduğuna inanılır. Tatlıdan vazgeçemeyen ama sağlıklı beslenmesinden de taviz vermeyen kişilerin çok severek tükettiği bitter çikolata cilde faydaları ile de bilinir. Kakao oranı bol olan bitter çikolata yemenin faydalarından bazıları şunlardır:

  • Kalp hastalıklarını önleyicidir.
  • Yüksek tansiyonu düşürür.
  • Depresyon için faydalıdır.
  • Cildi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.
  • Kilo vermek isteyenlere yardımcıdır.
  • Beyin fonksiyonlarını geliştirdiği bilinir.
  • Bağırsak sorunlarına iyi gelir.

Tüketilen bitter çikolatanın ne kadar oranda kakao içerdiği de faydaları açısından önemlidir. Örnek olarak yüzde 70 oranında kakao içeren bir bitter çikolata vücuda 25 miligram kafein sağlayabilir. Bu nedenle aşırı tüketimi uyku sorununa yol açabilmektedir.

Yüzde 80 bitter çikolata faydaları ise daha çok kalbi korumaya yöneliktir. Ayrıca bu orandaki bitter çikolata obezitenin önüne geçmesi açısından da son derece önemlidir. Kakao oranı yüzde 90 bitter çikolata faydalarının başında ise kolesterol seviyesini dengelemesi gelir. Ancak yine de uzman bir doktora sorarak, dikkatli tüketilmelidir.

Bitter çikolata zararları ya da yan etkileri nelerdir?

Bitter çikolata beyne faydaları ile de tanınan bir çikolata türüdür. Beyne daha hızlı bir kan akışı sağlamaya yardımcı olan bitter çikolata bu özelliği ile hafızanın da daha güçlü olmasını sağlar. Ayrıca beyin damarlarını genişletir ve birçok bilgi hafızada daha uzun süre kalabilir. Ancak her gıda için geçerli olan aşırı tüketim sonucunda yan etkiler olması ihtimali bitter çikolata için de geçerlidir.

Eğer bitter çikolata kişinin ihtiyacı olduğundan daha fazla tüketilirse geri dönülmez hasarlar oluşabilir. Aynı şekilde kişinin alerjisi varsa da tüketimi tehlikeli olabilir. Bu nedenle doktora danışmadan fazla kullanılması doğru değildir. Aşırı tüketim söz konusu olduğunda olası yan etkileri ya da zararları da şu şekilde ortaya çıkabilir:

  • Kalp atışlarının normalden fazla hızlanması
  • Deride kaşıntı, kızarıklık gibi alerjik reaksiyonlar
  • Mide bulantısı
  • Uykusuzluk sorunu

Önemli not: Bu içerik tıbbi tavsiye niteliğinde bir içerik değildir. İçindekiler yalnızca bilgilendirme amaçlar. Herhangi bir tıbbi problemin teşhisinde ya da tedavisinde kullanılması sakıncalı olabilir. Tıbbi bir problem yaşayanlar mutlaka uzman bir doktora danışmalıdır.

Erdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Türk halkı bir kez daha destan yazdıErdoğan'a 15 Temmuz mektubu: Türk halkı bir kez daha destan yazdı
Anahtar Kelimeler:
bitter çikolata
En Çok Okunan Haberler
Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geliyor!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Emekli ve asgari ücretli için geriye dönük zam yolu!

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Trump ilk kez konuştu: Bunu yapmasaydım şimdiye ölmüştüm!

Eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar: 14 yaşındaki kızları kendini astı

Eve geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar: 14 yaşındaki kızları kendini astı

Yer: Aydın! Kağıt fabrikasındaki yangın 3 gündür devam ediyor: Görüntüler durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi!

Yer: Aydın! Kağıt fabrikasındaki yangın 3 gündür devam ediyor: Görüntüler durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi!

Ankara'da aile faciası... Kardeşi ve dayısını başından vurup kafasına sıktı!

Ankara'da aile faciası... Kardeşi ve dayısını başından vurup kafasına sıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.