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Bittiği konuşuluyor... Asuman’la Sevgili Dünürüm final mi yaptı, neden yayınlanmadı? 19 Ekim 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı!

19.10.2020 14:33 | Son Güncelleme:
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Bittiği konuşuluyor... Asuman’la Sevgili Dünürüm final mi yaptı, neden yayınlanmadı? 19 Ekim 2020 Pazartesi Show TV yayın akışı!

Hafta içi her gün yayınlanan Asuman’la Sevgili Dünürüm saat 16:002dan 12:30'a alındı. Bu kararın ardından yarışma devam etti fakat bugün yayın akışında yer almaması dikkat çekti. Yarışmanın takipçileri Asuman’la Sevgili Dünürüm neden yayınlanmadı araştırmaya başladı. Peki Asuman’la Sevgili Dünürüm final mi yaptı?

Önceki yayın saati değiştikten sonra yayınlanmaya devam eden Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışması bugün ekranlara gelmedi. Asuman’la Sevgili Dünürüm neden yok araştıran vatandaşlar, yarışmanın Show TV yayın akışında da yer almadığını görünce, Asuman’la Sevgili Dünürüm final mi yaptı sorusunu sormaya başladı. 19 Ekim Show TV yayın akışında yer almayan Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışması haftalık yayın akışında da şimdilik yer almıyor. Yayın akışına eklenmediği için yarışmanın takipçileri Asuman’la Sevgili Dünürüm bitti mi sorusunu sosyal medyadan sormaya başladı.

asuman'la sevgili dünürüm neden yok

ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM BİTTİ Mİ?

Hafta içi yayınlanan ve yüz binlerce izleyicisi olan Asuman’la Sevgili Dünürüm programı bugün yayınlanmadığı için bittiği konuşuluyor. 19 Ekim Show TV yayın akışında yer almayan program 20 Ekim 2020 Salı günü yayın akışı takviminde de yer almıyor. Show TV'nin bu haftaki yayın akışında Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışmasının yer almaması, yarışma final mi yaptı sorusunu akıllara getirdi. Kanal konuyla ilgili açıklama yapmazken programın sunucusu ünlü manken Asuman Krause herhangi bir bilgi vermedi.

asuman'la sevgili dünürüm bitti mi

19 EKİM 2020 SHOW TV YAYIN AKIŞI

Asuman’la Sevgili Dünürüm bugün Show TV'de yayınlanmayınca, programı takip eden vatandaşlar 19 Ekim 2020 Pazartesi günü Show TV yayın akışını kontrol etmeye başladı. Asuman'la Sevgili Dünürüm programı bugünkü yayın akışında yer almadı. İşte 19 Ekim 2020 Show TV yayın akışı...

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12:45 Kalp Atışı

15:15: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

0015: Arıza

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