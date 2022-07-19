Biyoloji mezunları ne iş yapar? Biyoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Türkiye'de biyoloji bölümü, ilk olarak 1950'li yıllarda biyoloji “biyoloji enstitüsü” adı altında Tıp Fakültesinde eğitim veren bir lisans bölümü olarak açılmıştır. Hayatın her alanında yer alan varlıkları ve konuları kapsayan bu bölüm, yaşamın olmazsa olmazlarındandır. Biyoloji bölümünü tercih edecek öğrenciler ilk olarak biyoloji bilimini sevmelidir. Ayrıca sabırlı, azimli, çalışkan; matematik, fizik, kimya gibi fen derslerine ilgili, canlıları sevici ve saygılı, akademik yeteneği yüksek öğrenciler biyoloji bilimini seçer. Her alanda önemini gösteren Biyoloji Bölümü, aynı zamanda matematik, fizik, kimya gibi bilim dallarına da ışık tutar. Bu bölüm mezunlarının çalışma imkanları da oldukça fazladır.

Biyoloji Bölümü Nedir?

Biyoloji Bölümü, her canlının fiziksel, kimyasal yapılarının incelenmesinin gerçekleştiği bölümdür. Ayrıca insanlık adına daha yararlı bir dünya için çalışmalar yapan bölümlerden birisidir. Biyoloji bölümü, fizyolojik mekanizmalar, moleküler etkileşimler; kimyasal süreç ve gelişimler gibi bölümleri de kapsar. Oldukça geniş olan bu bölüm, bölümünde öğretim görecek öğrencilerinden kendisi gibi bilgili ve daha da öğrenmeye aç olmasını bekler. Biyoloji bölümünde, araştırmacı ve bu tür konularda çalışma yapacak insanlar yetiştirilmesi amaçlanır. Biyoloji Bölümünde okumak için TYT ve AYT sınavlarına girilir. Geçerli sıralamaya giren öğrenciler bu bölümde okumaya hak kazanır. Bu bölüm 2021 yılında En yüksek 42.473, en düşük 389.704 sıralama ile öğrenci almıştır.

Biyoloji bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Biyoloji Bölümü bir lisans bölümüdür. Her lisans bölümünde olduğu gibi biyoloji bölümü de 4 yıllık eğitim sürecini kapsar. Bazı üniversitelerde ingilizce bölümü bulunup hazırlık okunması gerektiğinden 5 yıllık bölüm olarak da bulunur. Oldukça geniş bir bölüm olan Biyoloji Bölümü, fen edebiyat fakültesinde bulunur. diğer bölümlere göre daha fazla terim ve bilgi içerir. Kapsamlı Biyoloji Bölümü dersleri aşağıda verilmiştir:

Genetik

Biyolojik Çeşitlilik ve Kökeni

Hayvan Embriyolojisi

Hayvan sistematiği

Hayvan Histolojisi

Bitki sistematiği

Biyocoğrafya

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Uygulamalı laboratuvar

Taksonominin Prensipleri

Biyosidal Ürün Uygulamaları

Bu derslerin tümünden geçerli not alıp mezun olmaya hak kazanan öğrenciler "biyolog" unvanına sahip olur. Bu unvana sahip olan insanların doğaya ve canlıya ilk olarak saygısı daha sonrasında sevgisi olması beklenir.

Biyoloji Mezunları Ne İş Yapar?

4 senelik bir eğitimi tamamladıktan sonra Mezunlar, iş arayışına girilmeye başlar. Biyoloji Mezunları iş imkanları oldukça çeşitlidir. Biyoloji bilimi ve insanlık adına yararlı çalışmalarda bulunarak canlı yaşam formlarını inceleme işini üstlenirler. Biyoloji mezunlarının kamuda iş olanakları istenirse pedagojik formasyon alarak devlet okullarında ve özel okullarda Biyoloji öğretmenliği yaparak da bu bölüm değerlendirilebilir.

Biyoloji Mezunları Nerelerde Çalışır?

Biyoloji Mezunlarının çalışabileceği iş yerleri diğer bilim dalı bölümlerine göre daha çok olanağa sahip olduğu söylenir. Bu bölümden mezun olan kişiler ilaç sektöründe, hastanelerde, kamu ve özel sektörde çalışma alanlarında iş imkanı bulur. Biyoloji Bölümü mezunlarının çalışabileceği yerlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir:

Tarım ve Köy İşleri bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda

İlaç endüstrisinde

Tıp Fakültelerinde

Sağlık Bakanlığında

SSK hastanelerinde

Çevre ve Orman bakanlıklarında

Eğitim alanında

Hidrobiyoloji araştırma merkezlerinde

Biyoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları geniş alanlarda bulunur. Çeşitli özel kuruluşlarda iş imkanlarına sahip olunabileceği gibi kişisel olarak sürdürebilecek imkanlar da vardır. Biyoloji mezunlarının çoğu bazı sebeplerden dolayı özel sektörde bulunmayı tercih eder. Kendi işlerinde zorlama ve baskı olmadan çalışılabileceği ihtimali, devletin atama oranının düşük olması ve sınav stresi yaşamadan kariyerlerindeki basamakları daha hızlı çıkarak gelişmek istemeleri gibi bazı sebepler mezunları özel sektöre yöneltir.

Biyoloji Bölümü mezunlarının kamuda iş olanakları KPSS adlı sınava girmeleriyle belli olur. Mezunlar, KPSS sınavından bölümünün biyoloji bölümünde istenilen taban puanı başarıyla geçilirse devlete atanmaya hak kazanılır. Son 5 yıla göre göre taban puanı en az 84,85876; en fazla ise 94,86952'dir. 2018 ve 2022 gibi çeşitli yıllar arasında, Ardahan, Isparta , Giresun, Kars, Malatya, Amasya, Adana, Edirne, Tekirdağ, Trabzon, Gaziantep, Ordu, Bursa, Bolu, Muğla, Erzurum, Şanlıurfa, Kastamonu, Ankara, Tokat, Van, Siirt, İstanbul, Hakkari, Iğdır, Kütahya, Zonguldak, Kocaeli, Tekirdağ, Şırnak, Rize ve Çorum şehirleri arasından bazılarına atamalar gerçekleşmiştir. Kontenjanlarda yıldan yıla değişim gözlenir.

