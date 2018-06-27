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Biz değil Dünya Sağlık Örgütü söylüyor: Sigara kadar tehlikeli yiyecekler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.06.2018 19:43 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü'nden vatandaşlar için ciddi uyarılar var. Örgütün yaptığı açıklamalara göre az sonra söyleyeceğimiz besinler sigara kadar tehlikeli, kanserojen etkili!

Biz değil Dünya Sağlık Örgütü söylüyor: Sigara kadar tehlikeli yiyecekler

Kanser riskini yüzde 20 artıran besinleri dünya Sağlık Örgütü açıkladı:

işlenmiş et ürünleri

salam

Bu ürünler kanser etkisi gösteren 4 önemli madde arasında ilk sırada bulunuyor. Her gün tüketenlere örgüt tarafından kötü haber var; düzenli olarak tüketildiğinde kanser riskini yüzde 17 oranında artırıyorlar. Bu besinlerin başında salam ve sucuk geliyor.

Palm yağı

palm

Yapılan deneyler sonucu palm yağı, kanser hücrelerinin yayılma hızını neredeyse 10 kat artırıyor. İçerisinde palm yağı bulunan yiyeceklerden uzak durmakta fayda var.

Fruktoz bazlı şekerler

Fruktoz bazlı şeker hücrelerinin çoğalmasına neden olan bir diğer besin türü. Bu gıdalar hayatınızdan çıkarmak için henüz geç değil!

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salam macar salam kanser tedavisi kanser çare kanserojen

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