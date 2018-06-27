Biz değil Dünya Sağlık Örgütü söylüyor: Sigara kadar tehlikeli yiyecekler

Kanser riskini yüzde 20 artıran besinleri dünya Sağlık Örgütü açıkladı:

işlenmiş et ürünleri

Bu ürünler kanser etkisi gösteren 4 önemli madde arasında ilk sırada bulunuyor. Her gün tüketenlere örgüt tarafından kötü haber var; düzenli olarak tüketildiğinde kanser riskini yüzde 17 oranında artırıyorlar. Bu besinlerin başında salam ve sucuk geliyor.

Palm yağı

Yapılan deneyler sonucu palm yağı, kanser hücrelerinin yayılma hızını neredeyse 10 kat artırıyor. İçerisinde palm yağı bulunan yiyeceklerden uzak durmakta fayda var.

Fruktoz bazlı şekerler

Fruktoz bazlı şeker hücrelerinin çoğalmasına neden olan bir diğer besin türü. Bu gıdalar hayatınızdan çıkarmak için henüz geç değil!