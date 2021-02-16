Bizans’tan Osmanlı’ya! İstanbul’un ilçe ve semt isimleri nereden geliyor?

İstanbul’un herhangi bir bölgesini gezerken kaybolduğunuz çok olmuştur. Gezecek yer ararken veya toplu taşıma araçlarında duraklara bakaren aklınıza bir takılan bir semt ismi hiç oldu mu? Aslında hepsinin eski zamanlardan, Osmanlı Devleti’nden hatta Bizans’tan kalma hikayeleri var. Biz de birkaçını sizin için derledik. BEYOĞLU Bizans İmparatorluğu döneminde aslında bu semtte yaşayanlar yoktu. Halk da burayı adlandırmak için “karşı yaka, öte” anlamına gelen “pera” kelimesini kullanarak Peran Bağları derdi. Özellikle yabancılar buraya Pera dese de Türkler Pera’yı Beyoğlu’na çevirmiştir. Bu ismin anlamıyla ilgili de çeşitli rivayetler vardır. Rivayetlerden en güçlü olanı şudur: Fatih Sultan Mehmed zamanında Pontus prenslerinden Aleksios Komnenos’un İslamiyeti kabul ederek burada oturmasından dolayı burası Beyoğlu adını almıştır. BAĞDAT CADDESİ Bizans İmparatorluğu döneminden bu yana varlığı bilinen bu yol, Osmanlı Dönemi’nde bambaşka bir boyut kazanmıştır. Üsküdar’dan Şam ve Bağdat yönüne giden kervanlara tarafından kullanılan yol aynı zamanda Osmanlı ordusunun doğu seferindeki güzergahıydı.

ETİLER 1950 yıllarının başında burada 192 villa yapımı için Etibank ortaklığıyla Etiler Yapı Kooperatifi kurulmuştur ve bu sebepler ilçenin adı Etiler olarak kalmıştır. BALAT Bu semtin adının Rumca saray anlamına gelen ‘palation’ kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. İlk olarak İstanbul’un Haliç kıyısındaki kapılarından birine verilen ad, sonra bütün semtin ismi olmuştur. LALELİ Semtinin ismini daha önce burada yaşayan bir dervişten aldığı iddia edilmektedir. Bu dervişin adı Laleli Baba’dır. III. Mustafa döneminde padişah tarafından çok sevildiği ve padişaha hikmet ettiği, saygı gösterdiği gerekçesiyle yapılan camiye Laleli Baba adı verilmiştir. BEBEK İsmini, Fatih’in bu bölgenin muhafazasına memur ettiği bölükbaşının ‘Bebek’ lakabından almıştır. Bebek Çelebi ya da Bebek Çavuş’un bu semtte bir köşkü ve sonrada has bahçe olan bir bahçesi vardır. OKMEYDANI Savaş zamanında o noktayı fethetmeye giden ordu, kuşatmanın bir kısmını burada kurulan karargahta tutuyordu. Bu rivayetten sonra o meydanın adı “ok atılan yer” anlamına gelen Okmeydanı olarak değiştirilmiştir.

AKARETLER Sultan Abdülaziz zamanında burada bir vakıf kurmak istemiştir fakat bu kurulması düşünülen vakıf II.Abdülhamit döneminde faaliyet gösterebilmiştir. Vakıf Azizeye Camii’nin giderlerini karşılamak için oluşturulmuştur. “Akaretler” adlı bu vakfın ismi de ilçenin adını aldığı Akaretler olmuştur. BEŞİKTAŞ Rivayete göre; Hz.İsa’nın beşiği Kudüs’ten getirilerek Rahip Yuşka tarafından burada yaptırılan kiliseye konulmuştur. Bu sebeple önceden ilçe, taş beşik anlamına gelen “Kone Petro” kelimesiyle adlandırılıyordu. Daha sonra kiliseye Rumlar arasında “Taş Beşik” denmiştir ve söylenenlere göre rahip ölünce beşik Ayasofya’ya götürülmüştür. İlçenin ismi ufak bir değişikliğe uğrayarak bugüne gelmiştir. KADIKÖY Köklü bir geçmişe sahip olan bu semt birçok rivayete de konu olmuştur. Rivayatlerden en bilineni ise, 8. yy’da Megaralı göçmenler tarafından “Khalkedon” adıyla kurulan bu semtin Fatih Sultan Mehmet tarafından bakımsız olduğu bir köy olarak düşülmektedir. Fatih Sultan Mehmet ilçenin bakımını üstlenmesi için bir kadı tayin edilmiştir. Bundan sonra ilçenin ismi “Kadıköy” olarak anılmıştır.