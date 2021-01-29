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1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı

Seray Üstün Seray Üstün 29.01.2021 13:56 | Son Güncelleme:
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1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı

Ünlü moleküler biyolog, fizikçi ve koleksiyoner Sir Francis Crik’in kimliği belirsiz bir adamdan satın aldığı defter tarihi bir sırrı ortaya çıkarttı. Defterin içerisinde bulunan çizimler ve notlarda İstanbul’daki Kız Kulesi’nin altındaki gizemli geçitten söz edilmesi dikkatleri çekti. 2004 yılında Sir Crik’in vefat etmesiyle bu sır perdesi aralandı.

Sir Francis Crik yıllar öncesinde kimliği bilinmeyen bir adamla tanışır ve ondan bir defter satın alır. Oldukça cüzi bir ücret ödeyerek satın aldığı defterde Sir Crik, değişik çizimler ve notlar olduğunu görür. İncelemelerin sonunda bu çizimlerin İstanbul’daki Kız Kulesi’ne ait olduğunu fark eder. Bu farkındalık sırasında Kız Kulesi’nin iki değil, üç katlı olacak şekilde çizildiğini söyler. Çizimlerde bir yanlışlık olduğunu düşünse de araştırmaların sonrasında Kız Kulesi’nin altında gizli bir geçit olduğunu öğrenir. Defteri tercüme ettirerek bu bilgiye ulaşan Sir Crick, depodan aşağıya doğru uzanan ve sonunda bir kapı olan geçidi okur okumaz doğruca İstanbul'a yola çıkar.

sir crick3

İstanbul’a gelen Sir Crick gizli geçidin kapısını açacak olan anahtarı da defterden öğrenir. Defterde bu anahtar birebir tarif edildiği için ilk iş olarak bu anahtarı yaptırır. Nüfuslu biri olan Sir Crick, Türkiye Büyükelçiliği'nden "mimari inceleme" yapacağını söyleyerek 5 günlük izin alır ve yardımcısı ile beraber Kız Kulesi'ne gider. Yardımcısı ve bir koruma memuru ile etrafı inceleyen Sir Crick, ilk gün bir giriş kapısı bulur, fakat önünde devasa bir taş vardır. O gün oteline geri dönen Sir Crick, ertesi gün koruma memuruna rüşvet vererek yanlarından uzaklaştırır ve yardımcısı ile beraber taşı kırarlar. Taşı kıran Sir Crick, taşın ardında çok daha büyük bir taşın onu beklediğini görür ve onu da kırarlar. Tam kapıya ulaşacağını düşünen Sir, bu sefer üçüncü taşı görünce ertesi gün devam etmeye karar verir. Ertesi gün üçüncü taşı kırarak geçide ulaşan Sir Crick ve yardımcısı yaptırdıkları anahtarın hiçbir işe yaramadığını görür. Çünkü kapı deliği yıllar içinde deformasyona uğrar. Bunun üzerine zamanı kalmayan Sir Crick, kapıyı eritmeyi düşünür. Dördüncü gün kapıyı zorla eriten Sir Crick, içeriye girmek için son günü bekler ve beşinci gün geldiğinde içeriye girer. Bir ip yardımıyla geçitten giren Sir Crick, notlarında içerinin tamamen karanlık olduğunu yazar.

sir crick

İçeriye girmeyi başaran Sir Crick masa, sandalye, kitaplık gibi çürümüş eşyaların dışında duvarda bir sembol görür. Sembole ilişkin araştırmalarını arttıran Sir Crick bunun hiçbir devlete ait olmadığı sonucuna varır. Geçit içerisinde hiçbir değerli eşya bulamayan Sir Crick, yalnızca bir cüceye ait olduğunu düşündüğü minik bir kılıç bulur. Söz konusu kılıç tam 2000 yıllık çıkar. Sir Francis Crick, yaptığı bu çılgınlık sonrası yardımcısı ile beraber geçidi eski haline getirir ve oradan ayrılır. Yaşadıklarını kimseye anlatmadan ölen Sir Crick'in bu sırrı, 2004 yılında vefat edince banka kasasında sakladığı fotoğraf ve defterleri ile ortaya çıkar.

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