1960 yılında Kız Kulesi’nin altında yapılan araştırma tarihi sırrı açığa çıkarttı

Sir Francis Crik yıllar öncesinde kimliği bilinmeyen bir adamla tanışır ve ondan bir defter satın alır. Oldukça cüzi bir ücret ödeyerek satın aldığı defterde Sir Crik, değişik çizimler ve notlar olduğunu görür. İncelemelerin sonunda bu çizimlerin İstanbul’daki Kız Kulesi’ne ait olduğunu fark eder. Bu farkındalık sırasında Kız Kulesi’nin iki değil, üç katlı olacak şekilde çizildiğini söyler. Çizimlerde bir yanlışlık olduğunu düşünse de araştırmaların sonrasında Kız Kulesi’nin altında gizli bir geçit olduğunu öğrenir. Defteri tercüme ettirerek bu bilgiye ulaşan Sir Crick, depodan aşağıya doğru uzanan ve sonunda bir kapı olan geçidi okur okumaz doğruca İstanbul'a yola çıkar.

İstanbul’a gelen Sir Crick gizli geçidin kapısını açacak olan anahtarı da defterden öğrenir. Defterde bu anahtar birebir tarif edildiği için ilk iş olarak bu anahtarı yaptırır. Nüfuslu biri olan Sir Crick, Türkiye Büyükelçiliği'nden "mimari inceleme" yapacağını söyleyerek 5 günlük izin alır ve yardımcısı ile beraber Kız Kulesi'ne gider. Yardımcısı ve bir koruma memuru ile etrafı inceleyen Sir Crick, ilk gün bir giriş kapısı bulur, fakat önünde devasa bir taş vardır. O gün oteline geri dönen Sir Crick, ertesi gün koruma memuruna rüşvet vererek yanlarından uzaklaştırır ve yardımcısı ile beraber taşı kırarlar. Taşı kıran Sir Crick, taşın ardında çok daha büyük bir taşın onu beklediğini görür ve onu da kırarlar. Tam kapıya ulaşacağını düşünen Sir, bu sefer üçüncü taşı görünce ertesi gün devam etmeye karar verir. Ertesi gün üçüncü taşı kırarak geçide ulaşan Sir Crick ve yardımcısı yaptırdıkları anahtarın hiçbir işe yaramadığını görür. Çünkü kapı deliği yıllar içinde deformasyona uğrar. Bunun üzerine zamanı kalmayan Sir Crick, kapıyı eritmeyi düşünür. Dördüncü gün kapıyı zorla eriten Sir Crick, içeriye girmek için son günü bekler ve beşinci gün geldiğinde içeriye girer. Bir ip yardımıyla geçitten giren Sir Crick, notlarında içerinin tamamen karanlık olduğunu yazar.