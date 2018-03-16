Bizim Hikaye 26. bölüm fragmanı! Cemal Toktaş Bizim Hikaye'ye katıldı

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Esra ve Hikmet’in başına gelenler herkesi çok korkutur. Filiz artık Hikmet’le aralarındaki ilişkinin son bulacağını Esra’ya kesin bir dille söyler. Esra da Hikmet’le bağını kesme kararı alır. Fakat bunun tek sebebi Filiz’in baskıları değildir, Esra Asım’dan hamiledir.Yeliz’in sırları aileye bir kez daha bela olur. Yeliz’in sakladığı elmasları arayan adamlar aileyi tehdit eder. Elibollar ise adamların neden peşlerinde olduğunu anlayamazlar. Yeliz’in karanlık geçmişi ailenin peşini kolay bırakmayacak gibidir.

Son olarak Meryem dizisinde rol alan Cemal Toktaş, yeni bölümde Bizim Hikaye'ye katılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında da Barış, Cemal Toktaş'ın canlandırdığı gizemi karakteri, Filiz'le evinin önünde konuşurken görüyor. Mahalleye gelen gizemli kişi Barış'ın şüphesini çekiyor.

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 22 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 26. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın paylaştığı diziye başarılı bir oyuncu daha katılıyor.

Ölmekten son anda kurtulan Fikri’nin keyfi yerindedir. Üstüne bir de röportajdan aldığı para da eklenince daha da mutlu olur. Fakat hatalarından ders çıkarmayan Fikri, yine sağlığıyla oynamaya devam eder. Hikmet, girdiği borcu ödemek için boyundan büyük işlere kalkışır. Aşkından hala vazgeçmeyen Hikmet, Esra’dan aldığı şok edici haberle sarsılır. Tüm bu problemlerin altında ezilen Hikmet korkunç bir karar verir.

Barış’ın mahalleye dönmesi Cemil’i tedirgin eder. Fakat Cemil de kalmakta kararlıdır. Önce tayinini iptal ettirmesi gereken Cemil, son yaşanan olaylarla Elibollara daha da yakınlaşma fırsatı bulur. Ferda’dan iyice bıkan Tülay ve Tufan Ferda’nın gizlediği bir şeyi öğrenince, evde dengeler değişir. Tülay sonunda Ferda’dan kurtulacak mıdır?

Barış, Hülya ile arasına mesafe koymaya karar verir. Fakat Barış’ın tek sorunu bu değildir. Rest çektiği babasını hayatından tamamen çıkarmak için babasının istediği parayı toplaması gerekmektedir. Filiz, babasının sağlığına kavuşmasıyla rahat bir nefes alacağını düşünürken; Hikmet’in başına gelenler ve Yeliz’in belalıları onu yine zor duruma sokar. Filiz, tüm bu sorunların arasından sıyrılıp yeniden mutlu olabilecek midir?