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Bizim Hikaye 27. yeni bölüm 2. fragmanı: Şükran geri döndü! (Bizim Hikaye son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 26.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve "Shamless" dizisinin uyarlaması olan Bizim Hikaye yeni bölümde neler olacak? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında önce Fikri'nin Şeyma'ya müjde verdiği sahne ile başlıyor. Şükran'dan boşandığını söyleyen Fikri, mutluluktan havalar uçuyor. Fakat Şükran'ı kapıda gören Fikri'nin bu sevinci kısa sürüyor. İşte Bizim Hikaye 27. yeni bölüm 2. fragmanı...

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm 2. fragmanı: Şükran geri döndü! (Bizim Hikaye son bölüm izle)

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm 2. fragmanını izleyenler Şükran'ın geri dönmesine Fikri kadar şaşırıyorlar. Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve ünlü "Shamless" dizisinin uyarlaması olan Bizim Hikaye yeni bölümde işler yine karışıyor. Fikri, Şükran'dan boşandığı müjdesi ile Şeyma'nın yanına sevinçle geliyor. Fakat Şükran'ın kapıda belirmesiyle bu mutluluğu fazla uzun sürmüyor. Peki Şükran niye geri döndü? Fikri, Şükran'ın dönmesinden sonra nasıl bir tavır alacak? İşte Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BİZİM HİKAYE 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Fox TV'nin eğlenceli dizisi Bizim Hikaye yeni bölümde Şükran'ın geri dönmesi ortalığı karıştıracak. Fikri, Şükran'dan boşanmış olmanın neşesiyle Şeyma'ya müjde vermek için gelir. Şeyma'nın kızı ise bu olaya çok bozulur. Zaten Fikri'yi istememektedir. "Biz Elibollarız kızım. Sevdik mi tam severiz" şeklinde hava atan Fikri'nin tüm keyfi, Şükran'ı kapıda görmesiyle kaçıyor. Şükran'ın geri dönmesinde Şeyma'nın kızının parmağı var mı? Şükran niye geri döndü? Fikri şimdi ne yapacak? Bizim Hikaye yeni bölüm 29 Mart Perşembe günü Fox TV'de!

BİZİM HİKAYE 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanında Barış, Filiz'in yeni patronu Ömer ile tanışmak için dükkana gidiyor. Fakat Ömer'in gizli işler çevirdiğinden emindir. Bu yüzden gece dükkana girerek kanıt aramaya başlar. Dükkana daha sonra giren Filiz ise Barış'ı yakalar. Ama esas tehlike yani Ömer, dükkana girer. İkili arka tarafta kısılı kalırlar...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Barış’ın Hülya’yla birlikte olduğunu öğrenen Filiz yıkılır. Bu sırada çalıştığı dükkan satılır Filiz’in hayatına yeni bir patron, Ömer, girer. Bir çok ortak noktaları olan Ömer ve Filiz arasında kısa zamanda bir arkadaşlık gelişir. Bu ilişki Barış’ın kıskançlığa kapılmasına sebep olur. İki aşığın araları giderek açılır. Hülya olayı nedeniyle Barış, Ömer konusunda Filiz'i ikna edemez. Ömer ise Yeliz'in sakladığı elmasların peşinde mahallede iz sürmektedir. Şeyma'nın dükkana getirdiği kanlı triko nedeniyle onun evine girer ve her yanı dağıtır.

Diğer yanda Fikri Şeyma’yla evlenebilmek için Şükran’dan boşanmaya çalışırken asıl engel beklemediği bir yerden, Müjde’den gelir. Annesinin evlenmesini istemeyen Müjde'yle Fikri arasında savaş başlar.

Bizim Hikaye 26. son bölüm izle

Rahmet ise Hikmet’in açtığı borçları temizlemeye çalışırken başını belaya sokacaktır. Bu yüzden illegal bir dövüşe girer.

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