Bizim Hikaye 27. yeni bölüm 2. fragmanı: Şükran geri döndü! (Bizim Hikaye son bölüm izle)

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm 2. fragmanını izleyenler Şükran'ın geri dönmesine Fikri kadar şaşırıyorlar. Fox TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve ünlü "Shamless" dizisinin uyarlaması olan Bizim Hikaye yeni bölümde işler yine karışıyor. Fikri, Şükran'dan boşandığı müjdesi ile Şeyma'nın yanına sevinçle geliyor. Fakat Şükran'ın kapıda belirmesiyle bu mutluluğu fazla uzun sürmüyor. Peki Şükran niye geri döndü? Fikri, Şükran'ın dönmesinden sonra nasıl bir tavır alacak? İşte Bizim Hikaye 27. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

BİZİM HİKAYE 27. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Fox TV'nin eğlenceli dizisi Bizim Hikaye yeni bölümde Şükran'ın geri dönmesi ortalığı karıştıracak. Fikri, Şükran'dan boşanmış olmanın neşesiyle Şeyma'ya müjde vermek için gelir. Şeyma'nın kızı ise bu olaya çok bozulur. Zaten Fikri'yi istememektedir. "Biz Elibollarız kızım. Sevdik mi tam severiz" şeklinde hava atan Fikri'nin tüm keyfi, Şükran'ı kapıda görmesiyle kaçıyor. Şükran'ın geri dönmesinde Şeyma'nın kızının parmağı var mı? Şükran niye geri döndü? Fikri şimdi ne yapacak? Bizim Hikaye yeni bölüm 29 Mart Perşembe günü Fox TV'de!