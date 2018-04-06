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Bizim Hikaye 28. son bölüm izle: Barış tuzağa düştü! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 06.04.2018 10:27 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 28. son bölümü dün akşam Fox TV ekranlarında heyecanla izlendi. Son bölüm sonrasında Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Barış, Ömer'in peşinde iz sürerken Ömer ise ona yeni bir tuzak ayarlar. Ömer, Zeynep'e kimseye babası olmadığını söyleyerek onu serbest bırakır. Fikri, Şükran'dan intikamını alır. Barış'ın tuzağa düştüğü son bölüm sonrasında Bizim Hikaye 29. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. İşte Bizim Hikaye son bölüm ve yeni fragman detayları...

Bizim Hikaye 28. son bölüm izle: Barış tuzağa düştü! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Bizim Hikaye 28. son bölümü, dün akşam Fox TV'de hayranları ile buluştu. Hazal Kaya ve Burak Deniz'in başrolünde oynadığı Bizim Hikaye son bölümde Barış, Ömer'in ne peşinde olduğunu öğrenmek isterken "abi" hakkında bilgilere ulaşır. Bu öğrendikleri ise başına daha büyük bela açar. Ömer, Barış'ı oyuna getirir ve yasadışı dövüş oyunu nedeniyle polislere yakalatır. Diğer yandan Ömer, istediği bilgileri Zeynep'ten aldıktan sonra onu "kimseye babası olmadığını söylemeyeceği" sözünü aldıktan sonra serbest bırakır. Zeynep ise babasına kavuştuğu için heyecanlıdır. İşte Bizim Hikaye son bölümü ve yeni fragman...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde; Zeynep’in ortadan kaybolması herkesi mahveder. Çocuğun kaçırıldığının ortaya çıkması kafaları daha da karıştırır. Barış ise içine düştüğü durumdan kurtulmaya çalışırken bu durum ona kardeşiyle yaşananları hatırlatmıştır. Barış ve Filiz bu duygusal ortamda birbirlerine destek olurlar. Diğer yanda Zeynep’ten elmasların yerini öğrenmeye çalışan Ömer’le Zeynep arasında bir bağ gelişir. Bakalım bu bağ, Ömer’i insafa getirecek midir?

Fikri ise Şükran’dan onu aldatmasının intikamını almaya çalışan kendini yeniden onun peşinde savrulurken bulur. Nişanı iptal olan Şeyma karalar bağlarken eski karı koca aşklarını tazelerler. Ancak Şükran’ı bir sürpriz beklemektedir.

Bizim Hikaye son bölümü izle

Annesinin Fikri’den kurtulmasına sevinen Müjde ise Rahmet’in kendisinden uzaklaşmasıyla giderek hırçınlaşır. Rahmetle Muzinin arkadaşlığı Müjde’yi çıldırtacaktır.

BİZİM HİKAYE 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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