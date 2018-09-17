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Bizim Hikaye 39. yeni bölüm 2. fragmanı: Filiz'e bir darbede kardeşlerinden geldi! (Bizim Hikaye son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 17.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Shameless dizisi yasal uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin başrolünde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan yer alıyor. Bizim Hikaye yeni bölüm ilk fragmanında Barış'tan büyük bir darbe yiyen Filiz, kardeşleri tarafından yalnız bırakılarak bir şok daha yaşıyorlar. Babalarını gören çocuklar, ablalarını fakir evinde tek başına bırakıp gidiyorlar. İşte Bizim Hikaye 39. yeni bölüm 2. fragmanı...

Bizim Hikaye 39. yeni bölüm 2. fragmanı: Filiz'e bir darbede kardeşlerinden geldi! (Bizim Hikaye son bölüm izle)

Bizim Hikaye 39. yeni bölüm 2. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Ünlü Amerikan dizisi Shameless'ın uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin 2. sezonu geçen hafta Cuma günü başladı. Son bölümde Filiz, suçsuz olduğu ortaya çıkınca hapisten çıkmıştı. Serbest kaldıktan sonra Filiz, bıraktığı birçok şeyin değiştini görmüş ve bir şok öyle yaşamıştı. Diğer yandan kayıp olan Barış'ın peşine düşen Filiz, onu bulur fakat hiç ummadığı gerçek ile hayatının darbesini yer. Bizim Hikaye 39. yeni bölüm 2. fragmanında bu sefer Filiz, kardeşleri ile ev kavgasına giriyorlar. Babaları ile kalmak isteyen ve rahat alışan çocuklar, kenar mahalledeki fakir evden dolayı Filiz'e büyük tepki gösterirler. Fikri'ni gelmesi ile eşyalarını toplayan çocuklar, Filiz'i öyle tek başına bırakıp giderler. İşte Bizim Hikaye 39. yeni bölüm 2. fragmanı...

BİZİM HİKAYE 39. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Fox TV'de ikinci sezonuyla ekranlara dönen, başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı Bizim Hikaye yeni sezonu sürprizlerle açtı. Dünyaca ünlü dizi Shameless uyarlaması olan Bizim Hikaye'nin yeni sezon ilk bölümünde üzerine suç atılan Filiz, cezaevine girdi. Aylarca suçsuz yere hapis yatan Filiz, dışarı çıktığında ise daha büyük şoklar yaşadı.

BİZİM HİKAYE'DE FİLİZ BARIŞ'I BULDU AMA...

Dışarı çıktığında babaannesinin öldüğünü öğrenen Filiz, babası Fikri'nin ise çocukları da alarak zengin sevgilisiyle villada yaşadığını da öğrenmesiyle bir şok daha yaşadı. Filiz'e asıl darbe ise sevdiği adam olan Barış'tan geldi. Aylardır kayıp olan ve cezaevindeyken kendisiyle ilgilenmeyen Barış'ın peşine düşen Filiz, sevgilisinin bir çocuğu olduğunu gördü. Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanında ise, Barış Filiz'e bir darbe daha vuruyor ve artık eşi ve çocuğuyla yaşadığını açıklıyor.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hapse girmesiyle kardeşlerinden ayrılan Filiz’in tek avuntusu dışarıda her şeyin yolunda olduğunu bilmektir. Asım yakalanmış, Hikmet eve dönmüş, Rahmet üniversiteyi kazanmıştır. Minibollar bir yaş daha büyümüş, Tülay’ın hamileliği ilerlemiş, Barış ise Filiz’i kurtarmak için canla başla çalışmaya devam etmektedir. Özetle dışarda her şey yolundadır. Filiz’in içerde yoldaşlık ettiği Çiçek’le birlikte tahliye edileceği günü beklemekten başka düşünmesi gereken hiçbir şey yoktur. Derken Filiz’in hayatı anlatılanların koca yalandan ibaret olduğunun anlaşılmasıyla tepetaklak olur. Filiz mucize eseri hapisten kurtulduğunda, kötü günlerin artık geride kaldığına emindir. Bu naif düşünce onun eski hayatına dair son masum anı olarak hatıra defterindeki yerini alır ve Filiz için gerçek hayat mücadelesi asıl şimdi başlar.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

Minibollar için bu kez tehlike en beklenmedik yerden, bizzat kendilerinden gelir. Ait olmadıkları bir dünyanın büyüsüne kapılan Minibolları zapt etmek Filiz için hiç kolay olmayacaktır. Onları geri kazanmak isteyen Filiz çok daha yırtıcı ve mücadeleci olmak zorundadır. Filiz, Minibolların savrulduğu hayatı toparlamaya çalışırken Rahmet ve Hikmet’in de gizlice batağa saplanmakta olduğundan henüz habersizdir. Şimdi Filiz’in dağılmaya değil, kardeşleri için dimdik ayakta durmaya ihtiyacı vardır. Ve tabi aşkı da, aşık olduğu adamla birlikte türlü acımasız sınavdan geçecek, sonunda kazananın kim olacağı ise aşklarının ne kadar büyük olduğuna göre belli olacaktır.


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