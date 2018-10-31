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Bizim Hikaye'de Barış'ın oğlunun hastalığı nedir? Nihal gerçekleri açıklıyor! Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 31.10.2018 00:11 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bizim Hikaye'de Filiz'le tekrar yakınlaşan Barış'ın evliliğindeki sır perdesi aralanıyor. Barış'ın eşi Nihal, oğullarının hastalığını Filiz'e anlattı ve babasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Nihal, Filiz'den oğullarının sağlığı için Barış'tan uzak durmasını istedi. Böylece Barış'ın Filiz'i terk etmesi ve eski karısıyla yeniden evlenmesinin sırrı ortaya çıkacak. İşte Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

Bizim Hikaye'de Barış'ın oğlunun hastalığı nedir? Nihal gerçekleri açıklıyor! Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bizim Hikaye dizisinin Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 45. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bizim Hikaye yeni sezonda Filiz cezaevinden çıkmasından sonra aylardır kendisini aramayan sevgilisi Barış'ın ortadan kaybolduğunu ve eski karısıyla evlendiğini görmüştü. Barış'ın ardından Filiz kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, bir yandan da Barış'ın sırrını araştırdı. Bizim Hikaye yeni bölümde ise Barış'ın sırrı ortaya çıkıyor. Yeniden evlendiği eşi Nihal ise Filiz'in yanına giderek çocuklarının çok hasta olduğunu ve Barış'a ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Nihal Filiz'den Barış'tan uzaklaşmasını istiyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 1 Kasım Perşembe akşamı 45. yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.

BİZİM HİKAYE 45. BÖLÜM ÖZETİ
Filiz’le Barış’ın yakınlaşması, iki tarafın da duygularını alt üst eder. Barış her ne olursa olsun Filiz’den uzak duramayacağını anlayınca yeniden birlikte olmak için çıkış yolu aramaya başlar ancak çok geçmeden hayatının en büyük ikilemiyle yüzleşmek zorunda kalır. Barış, içine sıkıştığı dar boğazdan Tufan’ın yardımıyla çıkmaya çalışırken, Selim’in dingin ve tutarlı tavırları sayesinde Filiz de kendi duygularının karmaşasında boğulmaktan kurtulur. Ancak tüm bunlar Filiz kardeşlerinden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında önemini yitirir. Artık Filiz için önemli olan tek şey, kardeşini kurtarmaktır.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Barış ve Filiz'in birbirlerine karşı yaptığı hamleler ikisini de darmadağın eder ancak Barış’ın da Filiz’in de dağılmaya fırsatı yoktur ve kendi hayatlarının karmaşası içinde kaybolurlar. Barış’ın herkesten sır gibi sakladığı gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkarken, kararlılığı da dağılmaya başlamıştır. Filiz bir yandan Hikmet’le uğraşırken, diğer yandan babasını kurtarmak zorunda kalır. Nihal ise Barış’taki değişimin farkındadır ve biran önce bir şeyler yapmazsa Barış’ı kaybedeceğini düşünmektedir. Selim’in tamamen iyi niyetle, Nihal’in ise sinsi bir planla yaptıkları Barış’la Filiz’i bir kez daha karşı karşıya getirir ancak bu sefer işler kimsenin hesaplayamadığı bir noktaya gelecektir.

Kiraz ile Fiko babalarını bulabilmek için video çekiyorlar. Fikri akıl hastanesinde ortaya çıkıyor. Kendini hala zengin bir hayat içinde yaşıyor sanıyor. Filiz ilk karşılaşmada babasının bu haline inanmıyor.Selim, Filiz'i baloya götürüyor. Barış ile Nihal'de orada. Hatta Barış, bizim burada olacağımızı biliyordun diyerek Filiz'i intikam almaya çalışmakla suçluyor. Filiz, Selim'le hiçbir ilişkisinin olmadığını söylüyor. Barış kendini tutamayıp Filiz'i öpüyor.

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