Bizim Hikaye'de Barış'ın oğlunun hastalığı nedir? Nihal gerçekleri açıklıyor! Bizim Hikaye 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Bizim Hikaye dizisinin Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 45. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Bizim Hikaye yeni sezonda Filiz cezaevinden çıkmasından sonra aylardır kendisini aramayan sevgilisi Barış'ın ortadan kaybolduğunu ve eski karısıyla evlendiğini görmüştü. Barış'ın ardından Filiz kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışırken, bir yandan da Barış'ın sırrını araştırdı. Bizim Hikaye yeni bölümde ise Barış'ın sırrı ortaya çıkıyor. Yeniden evlendiği eşi Nihal ise Filiz'in yanına giderek çocuklarının çok hasta olduğunu ve Barış'a ihtiyaç duyduğunu anlatıyor. Nihal Filiz'den Barış'tan uzaklaşmasını istiyor.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye dizisi 1 Kasım Perşembe akşamı 45. yeni bölümüyle Fox TV'de olacak.

BİZİM HİKAYE 45. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz’le Barış’ın yakınlaşması, iki tarafın da duygularını alt üst eder. Barış her ne olursa olsun Filiz’den uzak duramayacağını anlayınca yeniden birlikte olmak için çıkış yolu aramaya başlar ancak çok geçmeden hayatının en büyük ikilemiyle yüzleşmek zorunda kalır. Barış, içine sıkıştığı dar boğazdan Tufan’ın yardımıyla çıkmaya çalışırken, Selim’in dingin ve tutarlı tavırları sayesinde Filiz de kendi duygularının karmaşasında boğulmaktan kurtulur. Ancak tüm bunlar Filiz kardeşlerinden birini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında önemini yitirir. Artık Filiz için önemli olan tek şey, kardeşini kurtarmaktır.