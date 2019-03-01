Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz'e büyük şok! Barış böyle yakalandı! Bizim Hikaye 59. son bölüm izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye, 28 Şubat Perşembe akşamı 59. son bölümüyle ekrana geldi.

Bizim Hikaye son bölümde, Tufan’ın kahvesine yapılan baskın tüm dengeleri değiştirdi. Barış ise daha fazla köşeye sıkıştı ve etrafındaki çember daraldı. Barış, Cemil sayesinde polisin elinden kurtuldu. Ancak final sahnesinde ise Nihal'in yaptığı planla, Barış yakalandı.

BİZİM HİKAYE 59. BÖLÜM ÖZETİ

Tufan’ın kahvesine yapılan baskın tüm dengeleri kökünden sarsar. Barış artık daha fazla köşeye sıkışmış haldedir ve etrafındaki çember giderek daralmaktadır. Filiz, Barış’ın yokluğunda bir yandan ekonomik sorunlarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da Rahmet’in geleceğini kurtarmaya çalışmaktadır. Filiz’in bu uğurda verdiği savaş Rahmet’le giderek aralarının açılmasına neden olur ve Deniz tüm Elibol’ların gündemini işgal etmeye başlar. Diğer yandan Fikri de Necibe’de aradığını bulamayınca, çocuklarla birlikte Hikmet’in dedesinden alacakları mirasın peşine düşer. Filiz açısından tam her şey yoluna girerken Nihal cephesinde kurulan büyük tuzak, işleri geriye dönüşü olmayan bir noktaya getirmeyi başaracaktır.

