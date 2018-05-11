Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz evleniyor mu? 'Yıldırım nikahı yapalım'

Fox TV'nin sezona damga vuran dizisi Bizim Hikaye'nin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizide Barış ve Filiz arasındaki ilişki evliliğe doğru gidiyor. Kardeşlerinin yetiştirme yurduna gitmemesi için Cemil'le zorunlu evlilik yapan Filiz boşanacak mı? Barış'ın Filiz'e 'Cemil'le boşan. Yıldırım nikah yapalım' teklifi dikkat çekti. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz evlenecek mi?

Diğer yandan ise, bölüm finaline Filiz'in annesi Şükran zor durumda kaldı. Şükran Filiz' arayarak kendisini kurtarmasını istedi.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Servet ve Ömer’in birlikte bir işler çevirdiğini gören Barış, olan biteni ortaya çıkarmakta kararlıdır. Ömer bu işin içinden de sıyrılmanın bir yolunu bulacak mıdır? Barış, Filiz’i Ömer’den uzaklaşması için ikna etmeye çalışır fakat Filiz işini kaybetmek istemez. Bu durum Filiz ve Barış arasında çeşitli sorunların doğmasına neden olur. Fikri, yanına Şeyma’yı da alıp Şükran’ı aramaya koyulur. Şükran’a önce Ömer mi yoksa Şeyma hanımın da yardımıyla Fikri mi ulaşabilecektir.