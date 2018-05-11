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Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz evleniyor mu? 'Yıldırım nikahı yapalım'

BİZİM HİKAYE HABERLERİ  | 11.05.2018 02:40 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 33. bölümüne Barış ve Filiz'in romantik anları damga vurdu. Bizim Hikaye'nin 10 Mayıs Perşembe yayınlanan son bölümünde, Barış Filiz'e yıldırım nikahı yapma teklifi etti. Ardından ise iki aşık arasında romantik anlar yaşandı. Bizim Hikaye'nin sezon finalinde Barış ve Filiz evlenecek mi?

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz evleniyor mu? 'Yıldırım nikahı yapalım'

Fox TV'nin sezona damga vuran dizisi Bizim Hikaye'nin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın yer aldığı dizide Barış ve Filiz arasındaki ilişki evliliğe doğru gidiyor. Kardeşlerinin yetiştirme yurduna gitmemesi için Cemil'le zorunlu evlilik yapan Filiz boşanacak mı? Barış'ın Filiz'e 'Cemil'le boşan. Yıldırım nikah yapalım' teklifi dikkat çekti. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz evlenecek mi?

Diğer yandan ise, bölüm finaline Filiz'in annesi Şükran zor durumda kaldı. Şükran Filiz' arayarak kendisini kurtarmasını istedi.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Servet ve Ömer’in birlikte bir işler çevirdiğini gören Barış, olan biteni ortaya çıkarmakta kararlıdır. Ömer bu işin içinden de sıyrılmanın bir yolunu bulacak mıdır? Barış, Filiz’i Ömer’den uzaklaşması için ikna etmeye çalışır fakat Filiz işini kaybetmek istemez. Bu durum Filiz ve Barış arasında çeşitli sorunların doğmasına neden olur. Fikri, yanına Şeyma’yı da alıp Şükran’ı aramaya koyulur. Şükran’a önce Ömer mi yoksa Şeyma hanımın da yardımıyla Fikri mi ulaşabilecektir.

Herkes çocuk hizmetlerinden gelecek haberi heyecanla beklerken Aysel olaya el koymaya karar verir. Fikri’nin çaldığı parayı geri veremeyeceğini de anlayan Aysel onu affeder ama bu defa da oğlunda çok zor bir isteği vardır. Tülay’ın hamile olduğunu öğrenen Tufan sevinçten havalara uçar. Bakmak zorunda kalacağı ailesi için daha çok para kazanmanın yollarını ararken başını belaya sokacaktır.

Çocuklar anneler gününde hem Aysel’e hem de Filiz’e tatlı bir sürpriz yaparak onları mutlu ederler. Hep birlikte Filiz’in anneler gününü kutlarken Şükran’la ilgili şoke edici haberler alırlar. Elibollar kendilerini yine karmaşık durumların içinde bulmak üzeredir…

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