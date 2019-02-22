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Bizim Hikaye'de Barış ve Tufan polise yakalandı! Bizim Hikaye 58. son bölüm izle!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.02.2019 01:42 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 58. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz bebeklerinin olacağını öğrenince sevinçten havaya uçtu. Tufan ise borçlarından dolayı kahvehanesinde gizlice kumar oynatmak zorunda kaldı. Dizinin son bölüm finalinde ise, Barış ve Tufan polislere yakalandı. İşte Bizim Hikaye 58. son bölümde yaşananlar.

Bizim Hikaye dizisinin 21 Şubat Perşembe yayınlanan 58. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Bizim Hikaye'de hamile olduğunu öğrenen Filiz bir yandan bebek sevincini yaşarken, diğer yandan ise geleceğiyle ilgili kaygılar yaşamaya başladı. Barış ise hamile olan Filiz'e sakinleştirmekle uğraşırken, oğluna da kavuşmak için elinden geleni yaptı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölümde; Filiz kardeşleri için telaşla gittiği hastanede hamile olduğu öğreniyor. İlk mutluluk anını yaşadıktan sonra da kendini kaygılara boğuyor. Barış bir yandan Filiz’i teselli ederken diğer yandan da oğluna olan özlemini gidermek istiyor. Ama oğlunu görmek için attığı adım onu Nihal’e de bir adım daha yaklaştırıyor. Ayrıca Tufan’ın hırslarına yenik düşerek verdiği yanlış bir karar Barış’ın da başını yakıyor.

Minibol’ların hastalığının kara bulutları Filiz’in hamile olduğunun öğrenilmesiyle dağılır. Elibol’lar için yeni dönem yeni bebekle başlamak üzeredir ancak bir bebeğin sorumluluğu Filiz’in aşırı kaygılara boğulmasına neden olur. Barış ise hamile karısını avutmak için hemen yanı başında sabır taşlarını aşındırmak zorundadır artık. Tüm bunlar olurken Barış’ın oğluna duyduğu hasret yüzünden işlerin sarpa sarması da gecikmez. Nihal’in duydukları onu hiç aklında olmayan yeni oyunlara sokarken, Tufan'ın hırslarına yenik düşerek verdiği yanlış bir karar kendisiyle birlikte Barış’ın da başını yakmak üzeredir.


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