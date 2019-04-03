Bizim Hikaye'de Cemil, Çiçek'e fena yakalanıyor! Bizim Hikaye 64. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin 4 Nisan Perşembe ekrana gelecek olan 64. yeni bölümünde Cemil'i Ferda ile birlikte yakalayan Çiçek ayrılıyor. Filiz ise hastaneye geldiğinde Barış'ı bir kadın doktorla sohbet ederken görünce kıskançlık krizi yaşıyor. Barış ve Cemil'e nispet olsun diye gece kulübüne giden Filiz ve Çiçek'in başı derde giriyor.

MURTAZA'DAN ELİBOLLAR'A ÖLÜM TEHDİDİ!

Elibol ailesi ve yakınları ölüme burun buruna geliyor. Murtaza yeğeninin intikamını almak için herkesi kaçırıyor ve silah doğrultuyor. Murtaza'nın sevgilisi ortaya çıkınca ise her şey değişiyor.Bizim Hikaye yeni bölümde mafya babası Murtaza, Fikri'nin yeğenini öldürmesinin ardından intikam için herkesi kaçırdı. Murtaza, Filiz, Barış ve yakınlarını tek tek öldüreceğini söylüyor. Fragmanda Murtaza'nın sevgilisi Ferda ise Tufan'ın eski aşkı çıkınca ortalık karışıyor. Murtaza Tufan'ın kafasına silahı dayıyor. Peki Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış nasıl kurtulacak?

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde Tekirdağ'a giderek yıllardır küs olan kardeşi Zihni'yi bulan Fikri'nin geçmişteki büyük sırrı ortaya çıktı. Zihni, evlenmek üzere olduğu kadını kaçıran kardeşi Fikri'ye saldırdı. Diğer yandan ise Murtaza ve adamları Fikri, Filiz ve kardeşleriyle Barış'ı kaçırdı ve öldüreceğini söyledi.