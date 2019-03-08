Bizim Hikaye'de cezaevinde bıçaklanan Barış öldü mü? Bizim Hikaye 60. son bölüm izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye, 7 Mart Perşembe akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi.

Bizim Hikaye son bölümde, Nihal'in planı sonrasında polise yakalanan Barış cezaevine girdi. Filiz ise Barış'ı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Son sahnede ise mahkemeye çıkan Barış avukatının delilleri ortaya koyması sonrasında tahliye edildi. Cezavinden çıkmak için hazırlık yapan Barış, çıkan bir kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı. Cezaevi tuvaletinde kanlar içinde yere yığılan Barış'a ne olduğu ise 61. yeni bölümde belli olacak.

Bizim Hikaye'nin 61. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Filiz başlarına gelen her şeye rağmen Nihal’in oyunlarına karşı dimdik ayakta kalmaya ve dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye kararlıdır ama bunu yapmak için önce Barış’ı hapisten çıkarmak, sonra da üst üste binen borçlarla mücadele etmek zorundadır. Rahmet’le olan sorunları ise giderek büyümektedir. Rahmet, giderek ablasıyla Deniz arasında daha çok sıkışmaya başlar ve ipler kopar. Darmadağın hale gelen kardeşini tutan ise yine Filiz olacaktır. Tüm bunlar olurken Fikri ise hala Hikmet’in dedesinden kalacak mirasın peşindedir ancak olaylar hiç beklenmediği şekilde gelişir ve eğlenceli başlayan gün Fikri ve çocuklar için kabusa dönüşür. Filiz ise onların başına gelenlerden habersiz, heyecanla Barış’ın kurtulmasını beklemektedir. Ufak sorunlarla da olsa her şey beklendiği gibi gitse de, felaket onları en hazırlıksız oldukları yerden yakalayacaktır.



