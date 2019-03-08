MAGAZİN

Bizim Hikaye'de cezaevinde bıçaklanan Barış öldü mü? Bizim Hikaye 60. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 08.03.2019 01:03 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 60. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde, Nihal'in planıyla Barış hapse girerken, Filiz ise hem ailesini yeniden toparlamaya hem de Nihal'in oyunlarına karşı dik durmaya çalıştı. Bizim Hikaye son bölüm finalinde ise Barış mahkemede tahliye edildi. Ancak Barış cezaevinden çıkmak için hazırlık yaparken çıkan bir kavgada bıçaklandı. Peki Bizim Hikaye'de Barış'a ne oldu? Barış öldü mü? İşte Bizim Hikaye 60. son bölümde yaşananlar.

Bizim Hikaye'de cezaevinde bıçaklanan Barış öldü mü? Bizim Hikaye 60. son bölüm izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye, 7 Mart Perşembe akşamı 60. son bölümüyle ekrana geldi.

Bizim Hikaye son bölümde, Nihal'in planı sonrasında polise yakalanan Barış cezaevine girdi. Filiz ise Barış'ı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Son sahnede ise mahkemeye çıkan Barış avukatının delilleri ortaya koyması sonrasında tahliye edildi. Cezavinden çıkmak için hazırlık yapan Barış, çıkan bir kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı. Cezaevi tuvaletinde kanlar içinde yere yığılan Barış'a ne olduğu ise 61. yeni bölümde belli olacak.

Bizim Hikaye'nin 61. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Filiz başlarına gelen her şeye rağmen Nihal’in oyunlarına karşı dimdik ayakta kalmaya ve dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye kararlıdır ama bunu yapmak için önce Barış’ı hapisten çıkarmak, sonra da üst üste binen borçlarla mücadele etmek zorundadır. Rahmet’le olan sorunları ise giderek büyümektedir. Rahmet, giderek ablasıyla Deniz arasında daha çok sıkışmaya başlar ve ipler kopar. Darmadağın hale gelen kardeşini tutan ise yine Filiz olacaktır. Tüm bunlar olurken Fikri ise hala Hikmet’in dedesinden kalacak mirasın peşindedir ancak olaylar hiç beklenmediği şekilde gelişir ve eğlenceli başlayan gün Fikri ve çocuklar için kabusa dönüşür. Filiz ise onların başına gelenlerden habersiz, heyecanla Barış’ın kurtulmasını beklemektedir. Ufak sorunlarla da olsa her şey beklendiği gibi gitse de, felaket onları en hazırlıksız oldukları yerden yakalayacaktır.


Bisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne olduBisikletlinin parası yola saçıldı, farkına bile varmadı! Bakın sonrasında ne oldu
Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm! Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!
Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu! Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bizim hikaye Bizim Hikaye 60. son bölüm izle Bizim Hikaye barış öldü mü Bizim Hikaye 61. yeni bölüm fragmanı izle

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Cüneyt Çakır İtalya'yı karıştırdı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Roma'da ayrılık resmen açıklandı!

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme

Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Yasak Elma'da güldüren hata!

Yasak Elma'da güldüren hata!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Kadın'da Bahar'dan Pırıl'ı şoke eden teklif!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve ekibini yıkan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çarpışma'ya Kadir ve Zeynep'in öpüşme sahnesi damga vurdu! Çarpışma 13. son bölüm izle!

Çarpışma'ya damga vuran romantik sahne!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm! Diriliş Ertuğrul 139. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da obayı sarsan ölüm!

Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu! Nöbet 2. yeni bölüm fragmanı izle!

Nöbet dizisinde Barış Binbaşı ve askerlerine hain pusu!

Elimi Bırakma dizisinde flaş değişiklik!

Elimi Bırakma dizisinde flaş değişiklik!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Gülperi dizisinde sürpriz ayrılık!

Hakan Muhafız'ın 3. ve 4. sezonu için hazırlıklar başladı!

Hakan Muhafız'ın yeni sezonlarında flaş değişiklik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.