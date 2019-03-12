Bizim Hikaye'de Fikri katil mi oldu? Bizim Hikaye 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinin 14 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 61. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

ELİBOLLAR'IN BAŞINA GELEN FELAKET!

Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde, tüm sıkıntılarından bir bir kurtulan Filiz’le Barış için güzel bir sayfa açılmıştır artık. Şimdi önlerindeki tek sıkıntı ekonomik zorlukları açmak ve sigorta borcundan kurtulmaktır. Tam da bu noktada Barış’ın hayatını kurtardığı Murtaza’nın onlara teşekkür için yolladığı bir zarf dolusu para hızır gibi imdatlarına yetişir. Filiz için her şey yoluna girmeye başlamıştır. Lokantanın işleri fena gitmiyordur, sonunda Barış tüm belalardan kurtulmuş mesleğine geri dönmek üzeredir ve Rahmet de Amerika’ya gitmeyi kabul etmiştir.

Ancak Elibol’lar tüm heveslerini kursaklarında bırakacak felaketin yaklaşmakta olduğundan tamamen habersizdir. Hayatlarını bu kez geriye dönüşsüz şekilde kökünden değiştirecek olan felaket, bir kez daha Fikri’nin vurdumduymaz hareketleri yüzünden olacaktır.