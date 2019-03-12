Bizim Hikaye'de Fikri katil mi oldu? Bizim Hikaye 61. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar ve Ömer Sevgi'nin paylaştığı, yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği Bizim Hikaye dizisinin 14 Mart Perşembe ekrana gelecek olan 61. bölümünden yeni fragman yayınlandı.
ELİBOLLAR'IN BAŞINA GELEN FELAKET!
Bizim Hikaye'nin yeni bölümünde, tüm sıkıntılarından bir bir kurtulan Filiz’le Barış için güzel bir sayfa açılmıştır artık. Şimdi önlerindeki tek sıkıntı ekonomik zorlukları açmak ve sigorta borcundan kurtulmaktır. Tam da bu noktada Barış’ın hayatını kurtardığı Murtaza’nın onlara teşekkür için yolladığı bir zarf dolusu para hızır gibi imdatlarına yetişir. Filiz için her şey yoluna girmeye başlamıştır. Lokantanın işleri fena gitmiyordur, sonunda Barış tüm belalardan kurtulmuş mesleğine geri dönmek üzeredir ve Rahmet de Amerika’ya gitmeyi kabul etmiştir.
Ancak Elibol’lar tüm heveslerini kursaklarında bırakacak felaketin yaklaşmakta olduğundan tamamen habersizdir. Hayatlarını bu kez geriye dönüşsüz şekilde kökünden değiştirecek olan felaket, bir kez daha Fikri’nin vurdumduymaz hareketleri yüzünden olacaktır.
BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölümde, Nihal'in planı sonrasında polise yakalanan Barış cezaevine girdi. Filiz ise Barış'ı kurtarmak için büyük çaba harcadı. Son sahnede ise mahkemeye çıkan Barış avukatının delilleri ortaya koyması sonrasında tahliye edildi. Cezavinden çıkmak için hazırlık yapan Barış, çıkan bir kavgayı ayırmak isterken karnından bıçaklandı.
Filiz başlarına gelen her şeye rağmen Nihal’in oyunlarına karşı dimdik ayakta kalmaya ve dağılan ailesini yeniden bir araya getirmeye kararlıdır ama bunu yapmak için önce Barış’ı hapisten çıkarmak, sonra da üst üste binen borçlarla mücadele etmek zorundadır. Rahmet’le olan sorunları ise giderek büyümektedir. Rahmet, giderek ablasıyla Deniz arasında daha çok sıkışmaya başlar ve ipler kopar. Darmadağın hale gelen kardeşini tutan ise yine Filiz olacaktır. Tüm bunlar olurken Fikri ise hala Hikmet’in dedesinden kalacak mirasın peşindedir ancak olaylar hiç beklenmediği şekilde gelişir ve eğlenceli başlayan gün Fikri ve çocuklar için kabusa dönüşür. Filiz ise onların başına gelenlerden habersiz, heyecanla Barış’ın kurtulmasını beklemektedir. Ufak sorunlarla da olsa her şey beklendiği gibi gitse de, felaket onları en hazırlıksız oldukları yerden yakalayacaktır.
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