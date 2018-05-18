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Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Fikri'nin eşi Şükran öldü mü?

BİZİM HİKAYE HABERLERİ  | 18.05.2018 02:36 | Son Güncelleme

Fox TV'de 17 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen Bizim Hikaye dizisinin 34. bölümünde şok bir ölüm sahnesi yaşandı. Bizim Hikaye dizisinde Fikri'nin eşi Şükran yatağında ölü olarak bulundu. Şükran'ın öldüğünü gören Fikri büyük bir şok yaşadı. Dizide Filiz ve kardeşlerinin yıllardır kayıp olan annesi Şükran'ı canlandıran Esra Bezen Bilgin de Bizim Hikaye'ye veda etmiş oldu.

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Fikri'nin eşi Şükran öldü mü?

Fox TV'de Perşembe akşamları ekrana gelen, dünyaca ünlü Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin son bölümünde beklenmedik bir ölüm yaşandı. Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde Esra Bezen Bilgin'in canlandırdığı Şükran karakteri ölerek diziye veda etti. Dizide eşi Şükran'ı uyandırmak için odasına giren Fikri, Şükran'ın öldüğünü anlayınca gözyaşlarına boğuldu.

Dizinin son bölümünde, formalite evliliği yaptığı Cemil'den ayrılmak isteyen Filiz aldığı cevapla büyük bir yıkım yaşadı. Cemil, Filiz'den boşanmayacağınını avukata açıklayınca, Barış çılgına döndü. Tüm bu yaşananlara rağmen Filiz ve Barış evlilik yolunda ilk adımlarını attı. Barış, Filiz'i babaannesinden istedi ve sözlendiler.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Şükran’ın Elibol'ların evine girmesi Aysel babaanne tarafından engellenince, Şükran Fikri’yle birlikte Şeyma’nın evine misafir olur. Şeyma, bu kez Fikri’yi Şükran’a kaptırmamaya kararlıdır ve Aysel’den aldığı tavsiyelerle Fikri’yi Şükran’dan uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak Şükran’ın planları bambaşkadır ve zengin olma hayallerine Fikri’yi de ortak eder. Diğer yandan babaannenin varlığı Filiz ve Rahmet’i rahatlatmış, kendini ilk kez evin kızı gibi hisseden Filiz, Barış’la birlikte zaman geçirebilmenin keyfini çıkarır. Fakat onların yokluğunda kader ağlarını örecek ve bu kez felaket minibollardan gelecektir. Barış ve Tufan ise gizlice Ömer’in gizli yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Filiz bir badireyi atlatırken bir diğerine düşeceğinden habersizdir...

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