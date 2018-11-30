Bizim Hikaye dizisinde bıçaklanan Hikmet öldü mü? Bizim Hikaye 49. son bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 49. son bölümüyle 29 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Fikret ölen karısından kalan arabanın vergilerini ödemek için Filiz'in atölyesini soydu ve kıyafetleri çalarak sattı. Cemil ise atölyeyi soyanın Fikret olduğunu ortaya çıkardı.

Barış ve Filiz arasındaki aşk ise yeniden alevlendi. Barış Filiz'le evlendiklerinde oturmak için bir ev tuttu. Barış ve Filiz yeni evlerinde romantik bir akşam yaşadı. Büyük mutluluk yaşayan Filiz, aldığı bir haberle yıkıldı. Çiçek'in kocası ortaya çıktı ve Çiçek'i götürmek istedi. O sırada ise Hikmet onu durdurmaya çalışırken bıçaklandı. Yere düşen ve hareketsiz yatan Hikmet'e ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 50. yeni bölümüyle 6 Aralık Perşembe akşamı Fox TV'de olacak. Bizim Hikaye'nin 50. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.