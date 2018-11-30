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Bizim Hikaye dizisinde bıçaklanan Hikmet öldü mü? Bizim Hikaye 49. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 00:52 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisi 49. son bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Barış ve Filiz evlilik hazırlıkları yapmaya başladı. Barış evlenince yaşayacakları evi Filiz'e gösterdi. Ancak son bölüm final sahnesinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Çiçek'in kocası ortaya çıkıyor. Çiçek'i bulan ve götürmek isteyen kocasını Hikmet durdurmaya çalışıyor. Ancak Çiçek'in kocası Hikmet'i bıçaklıyor. Peki Bizim Hikaye'de Hikmet'e ne olacak? İşte Bizim Hikaye 49. son bölüm final sahnesi.

Bizim Hikaye dizisinde bıçaklanan Hikmet öldü mü? Bizim Hikaye 49. son bölüm izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 49. son bölümüyle 29 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye son bölümde Fikret ölen karısından kalan arabanın vergilerini ödemek için Filiz'in atölyesini soydu ve kıyafetleri çalarak sattı. Cemil ise atölyeyi soyanın Fikret olduğunu ortaya çıkardı.

Barış ve Filiz arasındaki aşk ise yeniden alevlendi. Barış Filiz'le evlendiklerinde oturmak için bir ev tuttu. Barış ve Filiz yeni evlerinde romantik bir akşam yaşadı. Büyük mutluluk yaşayan Filiz, aldığı bir haberle yıkıldı. Çiçek'in kocası ortaya çıktı ve Çiçek'i götürmek istedi. O sırada ise Hikmet onu durdurmaya çalışırken bıçaklandı. Yere düşen ve hareketsiz yatan Hikmet'e ne olduğu ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 50. yeni bölümüyle 6 Aralık Perşembe akşamı Fox TV'de olacak. Bizim Hikaye'nin 50. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Filiz’le Barış el ele tutuştuğu anda tüm dünya birleşmiş gibi üstlerine gelir. Bir yandan çocukların mutluluğu, diğer yandan Elibol kardeşlerin duruma ikna edilmesi, atölyenin soyulması, üst üste binen borçlar, terk edilen sevgililer ve eşler hepsi bir olup dağ gibi Barış ve Filiz'in karşısına dikilir. Ama bu kez aşklarına sahip çıkan ve ellerini bırakmamaya kararlı iki aşık insan vardır. Filiz ve Barış karşılaştıkları her sorunla birlikte mücadele etmeye kararlıdır. Filiz’in bu son maceraya adım atarken Barış’tan aldığı tek bir söz vardır; o da bir daha asla yalan söylememesi ve çocukların zarar görmesine izin vermemesidir. Onların aşkı en zor sınavına hazırlanırken kardeşlerinin ölüm kalım savaşı verdiğinden habersizdirler.

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