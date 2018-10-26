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Bizim Hikaye dizisine Tülay'ın yeni imajı damga vurdu! Nesrin Cavadzade kimdir?

DİZİ HABERLERİ  | 26.10.2018 01:56 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 44. son bölümde Nesrin Cavadzade'nin canlandırdığı Tülay karakterinin büyük değişimi olay oldu. Bizim Hikaye'nin Tülay'ı sarı saçlı yeni imajıyla diziye damga vurdu. Bizim Hikaye 44. son bölümde, Hikmet'in gizlice evlendiği Zeynep, Tülay'ı büyük değişim için ikna etti. Saçlarını sarıya boyatan ve giyim tarzını değiştiren Tülay'ı ise eşi Tufan ve en yakın arkadaşı Filiz bile tanıyamadı!

Bizim Hikaye dizisine Tülay'ın yeni imajı damga vurdu! Nesrin Cavadzade kimdir?

Bizim Hikaye dizisi 25 Ekim Perşembe akşamı Fox TV'de 44. yeni bölümüyle ekrana geldi. Bizim Hikaye'deki Tülay rolüyle büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ise yeni bölüme damga vurdu. Bizim Hikaye'de hamile olan Tülay ikiz bebeklerini kaybettikten sonra büyük yıkım yaşamıştı. Hayata yeniden tutunmaya çalışan Tülay, aradan uzun zaman geçtikten sonra imajını değiştirdi.

TÜLAY YENİ İMAJIYLA ŞAŞIRTTI!
Hikmet'in gizlice evlendiği Zeynep, Tülay'ı etkilemeyi başardı. Zeynep'in tavsiyesiyle saçlarını sarıya boyatan ve giyim tarzını değiştiren Tülay'ı en yakın arkadaşı Filiz bile tanıyamadı. Bizim Hikaye son bölümde yeni imajıyla mahalleye gelen Tülay herkesi şaşırttı. Eşi Tülay'ı karşısında gören Tufan da büyük şok yaşadı!

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hikmet evde Filiz'i bekliyor. Ancak Filiz kardeşini bir güzel azarlıyor. Kendini odaya kapatıp Barış'ı ile olan karşılaşmayı düşünüyor. Tülay sabah uyandığında Zeynep'i fark edip şaşırıyor. Zeynep'in hamile olması Tülay'ı çok etkiliyor. Zeynep'in etrafında dört dönüyor. Hikmet de sabah eşyalarını toplayıp evden çıkmaya çalışırken Rahmet onu durduruyor. Tartışmaya başlıyorlar. Hikmet ablasını anladığını ve kafası bu kadar doluyken onlara sıra gelmediğini söylüyor. Ayrıca bakmak zorunda olduğu bir çocuğu ve karısı olduğunu da söylüyor. Filiz para kazanmanın o kadar kolay bir şey olmadığını anlatıyor. Hikmet evden bir hışımla çıkıyor. Zeynep'i almaya çalışıyor ama Zeynep onunla gitmiyor. Hikmet iş bulup geleceğini söyleyip gidiyor.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR? (BİZİM HİKAYE TÜLAY)
Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başşehriBakü'de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul'a geldi. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü'de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji'nde tekrar etmek zorunda kaldı. Türkçe'yi çok kısa bir sürede anadili kadar iyi konuşur oldu. Ortaokulu Şişli'deki Özel Bilgi Lisesi'nde bitirdi. Orada okurken okulun Tiyatro Kolu'na katıldı. Tiyatro Kolu'nun o sene sahneleyeceği "Türkmen Düğünü" adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Oyun Şişli'deki Tiyatro Kare'de sahnelendi.
Liseye Şişli Terakki Lisesi'nde devam etti. Burada da Tiyatro Kolu'na yazıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde okuyarak mezun oldu. 5 senede bitirdiği fakültede okurken beş kısa film çekti, filmleri aralarında BerlinFilm Festivali'nin de bulunduğu çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterildi, ödüller aldı.
Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin yönetmeni Cemal Şan dizinin hemen ardından Nesrin'e "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynamasını teklif etti. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum,Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, ATV ekranlarında yayınlanan "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.

2011 yılı itibariyle yine ATV ekranlarında yayınlanan "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan "Al Yazmalım" adlı dizide Seçkin Özdemir, Özge Özpirinçci, Barış Falay, Saygın Soysal, Ahmet Saraçoğlu,Gözde Kansu, Zeynep Arolat, Macit Koper ile birlikte oynadı.

Nesrin, çay içmeye, ev yapımı reçellere, hamur işlerine, bazen spor yapmaya, bazen yan gelip yatmaya, müzik dinlemeye, dans etmeye, dergi karıştırmaya, en yakın arkadaşıyla Zencefil'e gitmeye, güzel kokan sabunlara, tütsülere, sevgilisiyle film izlemeye, hayvanlara ama özellikle kedileri Apiku, Çiko, Miço ve Haiku'ya, sıcak yaz günlerine, denize, annesiyle yaptığı uzun yürüyüşlere, bir gün çekeceği uzun metraj filmin senaryosu üzerinde çalışmaya, Flamenco'ya ve isyankar ruhlara meraklıdır.

2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2014 yılında "Küçük Ağa" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu ile beraber rol aldı.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı. Filmde diğer rollerde Bülent Şakrak, Ozan Gözel, Hüseyin Avni Danyal, Barbara Sotalsek gibi oyuncular oynadı.

2016 yılında Show TV'de yayınlanan televizyon dizisi Kış Güneşi'nde Efruz karakterini canlandırırken başrolleri Şükrü Özyıldız ve Aslı Enver paylaştı.

Ödülleri :
2014 - 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu ödülünü"nü "Kuzu" filmindeki rolü ile aldı.
2011 - 48.Antalya Film Şenliği - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güzel Günler Göreceğiz)
2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yangın Var)
2012 - 23.Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Yangın Var)
2009 - 20.Ankara Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)
2008 - 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)

Filmleri ve Dizileri :
2016 - Kış Güneşi (Efruz) (TV Dizisi)
2015 - Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Ayşe Kız) (TV Dizisi)
2015 - Son Mektup (Sinema Filmi)
2014 - Kuzu (Medine ) (Sinema Filmi)
2014 - Annemin Şarkısı (Zeynep)(Sinema Filmi)
2014 - Küçük Ağa
2013 - Görüş Günü Kadınları
2012 - Ağır Roman Yeni Dünya
2012 - Derin Nefes Al (Kısa Film)
2011 - Yangın Var
2011 - Güzel Günler Göreceğiz
2011 - Al Yazmalım
2010 - Samanyolu
2010 - Acı
2009 - Gitmek: Benim Marlon ve Brandom
2008 - Dilber'in Sekiz Günü
2007 - Pazar - Bir Ticaret Masalı
2007 - Yersiz Yurtsuz


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