Bizim Hikaye'nin Rahmet'i Yağız Can Konyalı, Aşk Ağlatır dizisinde! Aşk Ağlatır oyuncuları kimler?

Yapımcılığını MF Medya'nın üstlendiği, başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan'ın paylaştığı Pelin Öztekin, Laçin Ceylan, Durul Bazan, Oktay Çubuk'un kadrosunda yer aldığı iddialı yapımın kadrosuna en son 'Bizim Hikaye' dizisinde canlandırdığı Rahmet karakteri ile büyük beğeni toplayan genç oyuncu Yağız Can Konyalı dahil oldu.

Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Aşk Ağlatır'da taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesi anlatılıyor.



AŞK AĞLATIR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz Can Aktaş yeni dizide 20 yaşında, çalışmak için İstanbul’a gelmek zorunda kalan, hayatın zorluklarıyla kavrulmuş buna rağmen derinde bir yerde bir gün her şeyi değiştirebileceğini, şansın ona da gülebileceğini düşünen umut dolu “Yusuf” karakterini canlandırırken Hafsanur Sancaktutan, çevresinin bütün baskısına rağmen içindeki yaşama sevincini korumayı başarmış, iyilik dolu “Ada” karakterine hayat vermeye hazırlanıyor. Hayat dört bir yandan Ada ve Yusuf’un aralarına beton duvarlar gibi girerken aşk da beton çatlaklarında yeşeren çiçekler gibi yine de boy vermeye devam edecek.

Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Erdoğan’ın uyarlandığı Aşk Ağlatır yeni sezonda Show TV’de!



