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Bizim Hikaye son bölümde Tülay'dan gelen haber herkesi yıktı!

DİZİ HABERLERİ  | 05.10.2018 01:33 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Bizim Hikaye 41. bölümüyle Perşembe akşamı ekrana geldi. Bizim Hikaye'nin son bölümünde, tesadüfler sonucu yolları yeniden kesişen Barış ve Filiz arasında sular durulmadı. Kardeşlerinden büyük bir darbe yiyen Filiz, bir yandan da yeni işini kurmanın heyecanını yaşadı. Shameless uyarlaması Bizim Hikaye'nin yeni bölüm final sahnesinde ise üzücü bir olay yaşandı. Aniden fenalaşan ve Barış tarafından hastaneye kaldırılan Tülay'dan gelen haber herkesi yıktı.

Bizim Hikaye son bölümde Tülay'dan gelen haber herkesi yıktı!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı Bizim Hikaye 4 Ekim Perşembe akşamı 41. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Barış'ın görev yaptığı sağlık ocağının yanına Filiz atölye açınca iki eski sevgilinin yolları yeniden kesişti. Kendisini terk eden, eşi ve çocuğuyla yeni bir hayata başlayan Barış, Filiz'le yeniden karşılaşınca büyük bir şok yaşadı. Filiz ise Barış'ın hayatından uzaklaşmasını isteyince ortalık karıştı.

Barış'ın sağlık ocağına giden Filiz, istifasını geri alan ve mahalleden gitmeyen Barış'a bağırmaya başladı. Hamile olan Tülay ise o sırada aniden fenalaştı. Tülay'ın zehirlendiğini anlayan Barış, hastaneye götürerek müdahale etti. Ancak Tülay'dan herkesi üzen haber geldi. 7 aylık hamile olan Tülay ikizlerini kaybetti. Bu acı haberle, Tülay'ın kocası, Filiz ve Barış yıkıldı.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hayatları bir kez daha aynı yerde kesişen Filiz’le Barış’ın dengeleri yerinden oynamaya başlar. Barış, Filiz'den biran önce uzaklaşması gerektiğinin farkındadır ama onu gördükçe verdiği kararı uygulamakta zorlanır. Onun kendine hakim olamaması, Filiz’in de kafasını karıştırmaya başlar. Filiz bir yandan kardeşleri için çabalarken, bir yandan da Barış’ın değişen hareketlerine anlam vermeye çalışır. Arkadaşlarının iyiliğini düşünen Tülay’la Çiçek de, Barış’ı oradan göndermenin fırsatını kollamaya başlar. Kardeşler cephesinde de işler kızışmaktadır. Filiz, Kiraz’la uğraşırken, Rahmet de Deniz’in tuzakları arasından sıyrılmaya çalışmaktadır. Ancak olay hiç beklemedikleri bir yerden patlar. Hiç kimse hayatlarının ortasına düşecek bombaya hazırlıklı değildir.


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