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Bizim Hikaye yeni bölümde herkesi şaşırtacak sürpriz oyuncu!

BİZİM HİKAYE HABERLERİ  | 01.05.2018 22:22 | Son Güncelleme

Fox TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen dizisi Bizim Hikaye'nin 32. bölümünde usta oyuncu Ayşen Gruda konuk olarak katılacak.

Bizim Hikaye yeni bölümde herkesi şaşırtacak sürpriz oyuncu!

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan'ın paylaştığı Medyapım imzalı diziye bu hafta usta oyuncu Ayşen Gruda konuk oyuncu olarak katılıyor. Dizinin son bölümünde, Barış'a babası tarafından haciz getirilmiş ve hem Elibol ailesi hem de Barış sokakta kalmıştı. Son sahnede ise Elibol ailesinin babası Fikri para dolu çantayla Barış'ın babasının karşısına çıkmıştı. Yeni bölümde Fikri'nin 150 bin TL'yi nereden bulduğu da ortaya çıkacak. Fikri'nin parayı aldığı kadını canlandıran Ayşen Gruda, kaptırdığı parasını geri alabilmek için Elibol ailesinin evine geliyor.

Bizim Hikaye, yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Bizim Hikaye dizisinin son bölüm finalinde, Barış'a ait olan evlere haciz getiren babası, hem Filiz ve kardeşlerini hem de oğlunu sokakta bıraktı. Elibol ailesinin yardımına Tülay ve Tayfun koşarken, Barış ise babasının karşısına çıkarak hesap sordu. Tam o anlarda ise hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti.

Elibol ailesinin hayırsız babası Fikri'den herkesi şaşkına çeviren bir hamle geldi. Final sahnesinde ise, Barış babasıyla hesaplaşmaya gittiği anlarda,Elibol ailesinin babası Fikri'den şok bir hamle geldi. Çocuklarını sokağa attıran Barış'ın babasının işyerine gelen Fikri, elinde para dolu bir çantayla karşısına dikildi. Akıllara Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Bizim Aile'deki Yaşar Usta sahnesini getiren finalde, Fikri 'Bize evimizi geri ver. Al bu parayı ve çocuklarımdan uzak dur' dedi. Para dolu çantayı masaya koyan Fikri'nin bu hareketi Barış'ı da şoke etti.

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