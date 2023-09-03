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BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI VE KONUSU! Bizim Köyün Şarkısı filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

03.09.2023 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizim Köyün Şarkısı filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Berat Efe Parlar ve Dora Dalgıç'ın başrolde olduğu macera ve fantastik tarzda film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Bizim Köyün Şarkısı filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek olan Bizim Köyün Şarkıs filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Tuğçe Soysop yapıyor. İşte Tuğçe Soysop'un yönettiği Bizim Köyün Şarkısı filmi ile ilgili merak edilenler...

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ KONUSU

İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir?

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BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI

Berat Efe Parlar
Dora Dalgıç
Esat Şekeroğlu
Tansel Öngel
Güneş Sayın
Sezai Aydın
Aslı Omağ
Eda Döğer

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Güldüy Güldüy ekibinin oynadığı ve aile, dostluk, fedakarlık ile yardımseverlik gibi kavramların işlendiği Bizim Köyün Şarkısı, 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yabancı Sinema Düşler Diyarı
12:00 Dizi TV
13:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5
14:40 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme
16:45 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Yabancı Sinema Düşler Diyarı
01:55 Yabancı Sinema Megalodon
03:50 Yabancı Sinema Beklenmedik İhanet
05:50 Kalp Yarası

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