BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI VE KONUSU! Bizim Köyün Şarkısı filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek olan Bizim Köyün Şarkıs filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Tuğçe Soysop yapıyor. İşte Tuğçe Soysop'un yönettiği Bizim Köyün Şarkısı filmi ile ilgili merak edilenler...

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI FİLMİ KONUSU

İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI

Berat Efe Parlar

Dora Dalgıç

Esat Şekeroğlu

Tansel Öngel

Güneş Sayın

Sezai Aydın

Aslı Omağ

Eda Döğer

Güldüy Güldüy ekibinin oynadığı ve aile, dostluk, fedakarlık ile yardımseverlik gibi kavramların işlendiği Bizim Köyün Şarkısı, 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Yabancı Sinema Düşler Diyarı

12:00 Dizi TV

13:00 Yerli Sinema Çakallarla Dans 5

14:40 Yabancı Sinema Jack Reacher: Asla Geri Dönme

16:45 Yabancı Sinema Malefiz 2: Kötülüğün Gücü

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Yabancı Sinema Düşler Diyarı

01:55 Yabancı Sinema Megalodon

03:50 Yabancı Sinema Beklenmedik İhanet

05:50 Kalp Yarası

