BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI VE KONUSU! Bizim Köyün Şarkısı filmi nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Bizim Köyün Şarkısı filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star'da ekrana gelecek olan Bizim Köyün Şarkıs filmi merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Tuğçe Soysop yapıyor. İşte Tuğçe Soysop'un yönettiği Bizim Köyün Şarkısı filmi ile ilgili merak edilenler...
İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir?
Berat Efe Parlar
Dora Dalgıç
Esat Şekeroğlu
Tansel Öngel
Güneş Sayın
Sezai Aydın
Aslı Omağ
Eda Döğer
Güldüy Güldüy ekibinin oynadığı ve aile, dostluk, fedakarlık ile yardımseverlik gibi kavramların işlendiği Bizim Köyün Şarkısı, 2018 yılında vizyona girmişti. Filmin çekimleri Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.
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