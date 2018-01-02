'Bizim sınıftan evlenmediğin bir ben, bir de İlyas Salman kaldı'

Yılbaşını eski eşi Aşkın Nur Yengi’nin sahne aldığı Kıbrıs Rocks Otel’de geçiren Haluk Bilginer, konservatuvardan arkadaşları Mehmet Ali Erbil, Selçuk Yöntem, Tarık Ünlüoğlu ve Cihan Ünal’la da bir araya gelip şarkılar söyledi.

Kendilerini yetiştiren Cihan Ünal’a sahneden teşekkür eden Erbil, bir ara sınıf arkadaşı Haluk Bilginer’e takıldı ve Bilginer’in Selçuk Yöntem’in eski eşi Zuhal Olcay’la evlenmesine atıfta bulunarak “Bizim sınıftan evlenmediğin kalmadı. Bir beni almadı lan. Hepinizle evlendi sınıftan... Bir ben kaldım, bir de İlyas Salman... Valla ya...” dedi.

Herkesi kahkahaya boğan bu espriye en çok gülen ise Haluk Bilginer’den önce Zuhal Olcay’la evlenen Selçuk Yöntem oldu. Yöntem gülme krizine girince bir süre sahneden uzaklaştı.

Öte yandan Mehmet Ali Erbil konservatuvar yıllarıyla ilgili yaptığı konuşmada sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyanın en zevkli 5 yılını geçirdik. Dünyada böyle tatlı, böyle zevkli bir okul, dönem bir daha gelmedi. Düşünebiliyor musunuz? Gülenay Kalkan, Zuhal Olcay, Derya Baykal, Melek Balkal, ben sen, o... Böyle bir sınıf yetişti. Yetiştirenlerimiz de burada... (Cihan Ünal’ı gösterdi.)”