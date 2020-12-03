Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı Aydın' rolüyle tanınan Tayfun Çorağan'ın son hali

Bizimkiler dizisinde Şükrü Bey'in 'Hayırsız Damadı Aydın' rolüyle hafızalara kazınan Tayfun Çorağan'ın son hali herkesi şaşırttı.

Snob Magazin; 15 yıldır ekranlardan uzak olan Bizimkiler dizisinin unutulmaz ismi Tayfun Çorağan'ın son haline ulaştı. 67 yaşındaki Çorağan, uzun yıllardır İstanbul dışında gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Bir dönemin ünlü oyuncusu daha önce yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman istemediğim bir prodüksiyonda yer almadım. Tiyatro ve sinema dahil, oyunculuk yaşamımda pişmanlığım olmadı" demişti.



Ekranlardan çok uzun zamandır uzak olan ünlü oyuncu ekranlara dönmek istemediğini de söylemiş ve "Köyde zeytin topluyorum" diyerek dikkat çekmişti.



