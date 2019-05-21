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Bizlerden daha iyi selfie çeken sevimli kediler!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 21.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

Kediler yaptıkları her hareketleriyle bizleri şaşırtmayı başarıyor. Bu sefer de insanlardan daha iyi ve eğlenceli selfieleri ile görenleri hep güldürüp hem düşündürdüler.

Bizlerden daha iyi selfie çeken sevimli kediler!

Kediler gerçekten hem sevimli hem de acayip canlılar. Biraz meraklı olmaları, biraz yerlerinde duramamaları, biraz da yaşadıkları bölgenin sahibi olmaları sebebiyle kedilerin yapamayacakları şey yok. İşte kanıtı...

Kedilerin çektiği en iyi selfieler...

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