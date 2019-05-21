Bizlerden daha iyi selfie çeken sevimli kediler!

Kediler gerçekten hem sevimli hem de acayip canlılar. Biraz meraklı olmaları, biraz yerlerinde duramamaları, biraz da yaşadıkları bölgenin sahibi olmaları sebebiyle kedilerin yapamayacakları şey yok. İşte kanıtı...
Kedilerin çektiği en iyi selfieler...
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Meteoroloji duyurdu: Bugünden itibaren...
Ankara'da 'çinçilla' katliamı! Bakanlıktan açıklama geldi
Sivas'taki gizemli kayaların sırrı çözülüyor
Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi
Sertleşme sorunu damar hastalığının habercisi olabilir
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum