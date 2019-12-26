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  4. Black Desert Mobile’a birinci büyük güncelleme geldi

Black Desert Mobile’a birinci büyük güncelleme geldi

İHA İHA
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Pearl Abyss, çeşitli yıl sonu etkinlikleriyle birlikte ilk büyük içerik güncellemesini tüm dünyadaki kullanıcılarına duyurdu.Oyun geliştirici Pearl Abyss, Black Desert Mobile’ın birinci büyük güncellemesi kullanıcılara duyurdu.

Black Desert Mobile’a birinci büyük güncelleme geldi

Pearl Abyss, çeşitli yıl sonu etkinlikleriyle birlikte ilk büyük içerik güncellemesini tüm dünyadaki kullanıcılarına duyurdu.

Oyun geliştirici Pearl Abyss, Black Desert Mobile’ın birinci büyük güncellemesi kullanıcılara duyurdu. Buna göre; yeni bölge South Mediah’ta Altinova, Abun Village, Abandoned Iron Mines ve Marni’s Second Lab gibi yerler bulunacak. Yeni bölge güncellemesinin, yeni görevlerin yanında yeni Boss saldırılarını da beraberinde getireceği belirtilirken; buna ek olarak, karakterlerin ulaşabilecekleri maksimum level sınırı 55’ten 60’a yükseltildiği, silah ve zırh için maksimum yükseltme seviyesi de 30’dan 35’e arttırıldığı kaydedildi. Yüksek level ve silahlara sahip kullanıcılar, yeni savaş alanıyla birlikte güçlü ve mistik ekipmanları kullanabilecek.

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